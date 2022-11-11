Dead Island 2 и The Callisto Protocol идут в комплекте с RX 6600 и выше.

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AMD запустила новую акцию для тех, кто хочет купить видеокарту серии Radeon RX 6000. Эта линейка основана на архитектуре RDNA 2 и становится неинтересной для геймеров, потому что AMD недавно представила новые графические процессоры RX 7900 XT и RX 7900 XTX. Имея это в виду, AMD решила раздавать Dead Island 2 и The Callisto Protocol бесплатно, если вы приобретете видеокарту серии Radeon RX 6000 до 4 февраля 2023 года. Стоит уточнить, акция заканчивается в 23:59:59 по восточному времени 4 февраля, а не в начале этого дня.

При покупке видеокарты, AMD разрешает покупателю загрузить бесплатно игру не позднее 4 марта 2023 года. Это связано с тем, что Dead Island 2 выйдет только 3 февраля 2023 года, а вторая игра The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года.

Стоит иметь в виду, что эта акция распространяется только на покупку новых настольных видеокарт Radeon RX 6000, а не бывших в употреблении моделей или графических процессоров AMD, которые установлены на ноутбуках. Более того, при покупке Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT вы получаете только Dead Island 2, а вторая игра The Callisto Protocol предназначена только для более дорогих видеокарт. Список розничных продавцов, которые участвуют в этой акции слишком длинный, поэтому вы можете найти подходящий магазин из вашего региона на специальной веб-странице компании AMD.

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