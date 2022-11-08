MediaTek сообщила, что Dimensity 9200 набрал 1 260 000 баллов в AnTuTu v9.

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MediaTek наконец-то выпустила свой флагманский процессор Dimensity 9200. Тайваньская компания рекламирует его, как чипсет предназначенный для «следующей эры флагманских смартфонов». Это первый в мире процессор для смартфонов, оснащенной процессорным ядром ARM Cortex X3. MediaTek "разместила" на процессоре графический процессор от ARM - Immortalis-G715. Сообщается, что он поддерживает аппаратную трассировку лучей, а также беспроводную связь Wi-Fi 7 Ready.

Помимо этого, MediaTek заявляет о множестве других новшеств Dimensity 9200, таких как оперативная память LPDDR5X со скоростью 8533 Мбит/с и RGBW ISP. Также известно, что Dimensity 9200 разработан на 4-нм техпроцессе TSMC второго поколения (N4P) и архитектуре ARM Armv9 второго поколения. Для справки, MediaTek разработал Dimensity 9200 со следующими ядрами ЦП:

1x Cortex-X3 — 3,05 ГГц

3x Cortex-A715 — 2,85 ГГц

4x Cortex-A510 — 1,8 ГГц

Предположительно, новый процессор MediaTek обеспечивает на 12% лучшую одноядерную производительность в Geekbench 5.0, чем Dimensity 9000. Однако в многоядерной работе разрыв сокращается до 10%. При этом Dimensity 9200 предлагает на 25% меньшее энергопотребление под нагрузкой, на 10% лучшее рассеивание тепла и до 32% улучшенную производительность графического процессора в Manhattan 3.0 по сравнению с Dimensity 9000, при этом потребляя на 41% меньше энергии для загрузки.

В целом, MediaTek может похвастаться тем, что Dimensity 9200 набрал 1 260 000 баллов в AnTuTu v9, что значительно выше, чем у любого текущего флагмана у конкурентов. MediaTek сообщила, что Dimensity 9200 должен появиться на полках «к концу 2022 года». К сожалению, еще неизвестно на каких смартфонах будет представлен Dimensity 9200 и на сколько он будет лучше анонсированного Snapdragon 8 Gen 2.

MediaTek Dimensity 9200 должен появиться во флагманских смартфонах до конца года. (Источник изображения: MediaTek)

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