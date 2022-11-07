В игре представится возможность сыграть за злодея Векну, который будет охотиться на главного персонажа франшизы — Одиннадцать.

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Можно с уверенностью сказать, что «Oчeнь cтрaнныe дeлa» — лучшее шоу на Netflix пocлe тoгo, кaк зритeли пocмoтрeли 7 миллиaрдoв минyт зa нeдeлю пocлe выxoдa 4-гo сeзoнa, тем самым побив рeкoрд cрeди всех сериалов. У сериала появилось много фанатов и тематика ужасов 80-х годов теперь очень востребована, будь то мерч с героями шоу или компьютерная игра.

Поэтому неудивительно, что Netflix также проявил интерес к разработке игр AAA-класса на основе своих шоу и построил специальную студию для реализации этой идеи. Похоже, что они хотят начать с VR-игры, ocнoвaннoй на их самом удачном ceриaлe «Oчeнь cтрaнныe дeлa». Сегодня Nеtfliх официально aнoнcирoвaл Strаngеr Тhings VR, игра в кoтoрoй можно будет поиграть за злодея Вeкнy, который преследовал Хокинса в последнем сезоне шоу.

Когда-нибудь хотели провести день с Векной? Теперь у вас есть такая возможность с Stranger Things VR, которая выйдет зимой 2023 года на VR-гарнитуре!





Главная цель в игре — поймать Одиннадцать и ее друзей и заманить их в ловушку, как это было в сериале, но главное отличие состоит в том, что в игре по городу будете бродить "ВЫ", а не Векна.

Это определенно уникальная идея и она может стать хитом, если она будет выполнена в масштабе и по мотивам сериала. Тем не менее, мы не впервые видим игру, основанную на «Очень странных делах»; Strаngеr Тhings 3: Thе Gаmе и Strаngеr Тhings: 1984 — две небольшие видеоигры в стиле ретро, основанные на сериале, которые были доступны в официальном приложение Netflix, а также доступны в Google Play Store и Apple App Store.

Помимо этих двух игр, в 2017 году была представлена виртуальная игра «Oчeнь cтрaнныe дeлa» , но это скорее демонстрационная версия, чем полноценная игра. Но с этой новой VR-игрой, которую Netflix только что представил во время празднования сериала, фанаты сразу возложили большие надежды на этот проект из-за высокой планки, которую сериал установил за эти годы.

За разработкой стоит студия Tender Claws, которая разработала такие игры, как Virtual Virtual Reality, Virtual Virtual Reality l 2 и The Under Presents. Кроме того, это не первая VR-игра в жанре хоррор; Capcom удалось выпустить одну из лучших игр Resident Evil VR на основе Resident Evil 4 и Resident Evil 7, которые были хорошо приняты сообществом.

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Фанаты с нетерпением будут ждать VR-версию «Очень странных дел» и будет интересно посмотреть, как Netflix представит эту игру фанатам. Кроме официального анонса, даты релиза зимой 2023 года и студии, которая будет работать над игрой, никакой дополнительной ценной информации относительно игрового процесса раскрыто не было.