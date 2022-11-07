GeForce RTX 4080 16 ГБ появится на прилавках магазинов 16 ноября.

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GeForce RTX 4080 на данный момент является последней анонсированной видеокартой из линейки Ada Lovelace. Высокопроизводительная видеокарта оснащена графическим процессором под кодовым названием AD103 и 16 Гигабайтами видеопамяти GDDR6X. Nvidia сообщила, что новая модель появится на прилавках магазинов примерно через 10 дней, но первые тесты появились уже сегодня, которые демонстрируют, какой на самом деле производительный графический процессор AD103. Инсайдер опубликовал результаты производительности RTX 4080 в Geekbench, где видеокарта была протестирована в API CUDA, VULKAN и OpenCL.

Испытательный стенд

Для всех этих тестов использовалась одна и та же тестовая установка. Поэтому можно с уверенностью предположить, что все они из одного источника. Высокопроизводительная видеокарта тестировалась совместно с процессором AMD Ryzen 9 7950X в паре с 32 ГБ оперативной памяти. Что касается показателей производительности, то здесь никаких сюрпризов от Nvidia.

CUDA

Начнем с CUDA , который является эксклюзивным для графических процессоров NVIDIA, здесь RTX 4080 набрала 300728 баллов. Это отличный результат, который показал улучшение производительности на 45% по сравнению с RTX 3080. Тесты показали, что 4080 занимает заслуженное второе место, потому что единственным реальным конкурентом здесь является RTX 4090.

Тесты CUDA

VULKAN

Переходим к тесту VULKAN, здесь RTX 4080 набрала 289014 баллов. Судя по этому графику, недавно анонсированная RX 7900 XTX будет в 1,7 раза быстрее, чем 6900XT. Возможно, это не окончательный результат, но опубликованный тест даёт нам приблизительное представление о том, как работает архитектура RDNA3. Но самое интересно, что здесь RTX 4080 проигрывает 7900XTX, несмотря на то, что она дороже.

Тесты VULKAN

OpenCL

Тест OpenCL нам показал, что RTX 4080 удалось набрать 148 838 баллов, незначительно опередив RTX 3090. Интересно, что в этом тесте AMD 7900XTX быстрее даже чем RTX 4090. Что касается RTX 4080, то здесь заметно лишь 7%-ное улучшение производительности по сравнению с RTX 3080. Это немного разочаровывает, ведь фанаты ожидали лучших результатов.

Тесты OpenCL

Официальные характеристики RTX 4080:

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Выcoкoпроизводительная видеокарта ocнaщeнa 16 ГБ пaмяти GDDR6Х пo 256-битнoй шинe, гдe эффeктивнaя прoпycкнaя cпocoбнocть cocтaвляeт внyшитeльныe 720 ГБ/c. Тaкaя бeзyмнaя прoпycкнaя cпocoбнocть былa дocтигнyтa блaгoдaря пaмяти 22,5 Гбит/c, чтo нa 20% быcтрee, чeм y прoшлoгo пoкoлeния. RТХ 4080 ocнaщeнa coврeмeнным грaфичecким прoцeccoрoм АD103 и 9728 ядрaми СUDА для дoпoлнитeльнoй вычиcлитeльнoй прoизвoдитeльнocти. В дoвeршeниe написанному, oнa пoтрeбляeт вceгo 320 Вт мoщнocти.