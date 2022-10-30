Электрический велосипед BQi-C3 имеет запас хода до 100 км и развивает максимальную скорость 45 км в час благодаря двигателю мощностью 750 Вт.

Электрический велосипед NIU BQi-C3.

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Компания NIU выпустила пригородный электровелосипед NIU BQi-C3 Pro. Новая модель оснащена двигателем с пиковой мощностью 750 Вт и крутящим моментом до 45 Нм. BQi-C3 Pro имеет три режима мощности, а фирменный электродвигатель позволит велосипедисту разогнаться до максимальной скорости в 45 км в час. Кроме того, компания NIU утверждает, что её ременная передача Gates Carbon Belt в 33 раза долговечнее традиционной металлической цепи.

Легкие сменные аккумуляторы обеспечивают общую емкость 920 Втч и позволяют путешествовать с дополнительной помощью до 100 км без подзарядки. Пара аккумуляторов весит всего 5,4 кг, что позволяет вам легко возить их с собой, чтобы еще больше увеличить дальность поездки. BQi-C3 оснащен устойчивыми к проколам шинами, а встроенный цветной TFT-дисплей с диагональю 3,5 дюйма (~ 89 мм) отображает информацию в реальном времени, такую как текущая скорость и пройденное расстояние, а также уровень заряда аккумулятора.

Электрический велосипед NIU BQi-C3 оснащен двумя сменными батареями общей емкостью 920 Втч.

На электровелосипеде установлены галогеновые фары для лучшей видимости, а также задние фонари, которые легко заметными для других участников движения. Передние и задние дисковые тормоза максимально сокращают тормозной путь. Велосипед имеет сквозную раму и весит всего 32 кг. В настоящее время можно купить электровелосипед NIU BQi-C3 в белом, глянцево-сером или матовом черном цвете за 1999 долларов. Белая модель будет поставляться с 5 ноября, а две другие модели немного позже - 15 ноября.

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