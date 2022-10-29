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Apple начала распространять первые бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1
Apple даёт доступ всем желающим опробовать следующие крупные обновления для своих iPhone, iPad и Mac. Первые бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1 содержат несколько изменений и новое приложение Apple Freeform.
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Ранее на этой неделе Apple выпустила iOS 16.1, iPadOS 16.1 и macOS 13 Ventura. А сегодня разработчики американской компании разместили крупные обновления для всех трех операционных систем на общедоступном бета-канале. Apple выпустила iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS 13.1 Ventura для всех желающих, которые хотят заранее посмотреть новые обновления до официального выхода. Специалисты предупредили, что бета-версии работают нестабильно и если вы не опытный пользователь, то лучше воздержаться от тестирования iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS 13.1 Ventura.

Согласно сообщению Apple, iOS 16.2 получит незначительные обновления, одним из них будет улучшенное приложение Home, которое должно надежно работать с несколькими подключенными устройствами. Что касается обновления iPadOS 16.2 Beta 1, то здесь уже будет больше функций, таких как возможность использования Stage Manager на внешнем дисплее. К сожалению многих фанатов, Apple сообщила, что эта функция будет работать только на iPad с Apple M1 или Apple M2, а устройства с чипами A12X Bionic и A12Z Bionic останутся не при делах. Также известно, что Apple изменила свою мелодию для Stage Manager на дисплее iPad.

Обновления iPadOS 16.2 и macOS 13.1 Ventura поставляются с Freeform - приложением, которое позволяет людям сотрудничать с другими пользователями на моделируемой доске. Предположительно, Apple разработала это приложение для обмена рисунками, рукописными заметками, файлами, ссылками, фотографиями и видео. Другими словами, Freeform должен служить пространством для работы над проектами с несколькими участниками. Кстати, совместимые iPad и Mac также получат обновленное приложение Apple Home.

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