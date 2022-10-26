реклама
Умные часы LIGE теперь доступны по всему миру на интернет-площадке AliExpress. Гаджет имеет 1,28-дюймовый (~ 3,3 см) IPS-экран с разрешением 240 x 240 пикселей. Пользователь может подключить смарт-часы к своему смартфону через Bluetooth 5.1, чтобы активировать такие функции, как звонки и уведомления. Кроме того, встроенный NFC позволяет использовать гаджет для разблокировки совместимых умных дверей и замков.
Сообщается, что новый гаджет компании LIGE имеет датчики ЭКГ и ФПГ, что позволяет ему отслеживать частоту сердечных сокращений, артериальное давление и уровень кислорода в крови. Однако доказательств, подтверждающих точность этих инструментов, не предоставлено. Пользователь также может использовать смарт-часы для отслеживания качества сна и вести журнал физических упражнений. Аккумулятор емкостью 260 мАч позволяет часам работать до семи дней без подзарядки; в режиме ожидания компания утверждает, что гаджет проработает 15 дней. Есть на выбор два дизайна меню и широкий выбор циферблатов, что позволяет персонализировать устройство на свой вкус. Гаджет защищен от влаги по стандарту IP67, а это значит, что он не должен быть поврежден от обильного пота или от небольшого количества воды.
Часы имеют ширину 45,7 мм, толщину 12 мм и поставляются с силиконовым или металлическим ремешком. В настоящее время можно купить умные часы LIGE за 32,39 доллара на AliExpress. После нынешней акции от производителя, в будущем носимое устройство будет продаваться по цене 179,95 долларов. Гаджет будет отправляться только из Китая, а поставки в другие страны ожидаются в середине ноября.