Ноутбука появится вместе с серией Redmi Note 12. Xiaomi и крупный китайский ритейлер заранее сообщили некоторые технические характеристики.

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Xiaomi сегодня анонсировала Book Air 13, который будет официально представлен в четверг, 27 октября, во время своей презентации. Также известно, что Xiaomi представит серию смартфонов Redmi Note 12, включая Redmi Note 12 Pro. По этому поводу, китайский ритейлер JD.com уже опубликовал некоторые характеристики Book Air 13, а также разместил несколько тизерных изображений.

В частности, Book Air 13 будет весить примерно 1,2 кг и иметь толщину 12 мм, как у последнего MacBook Air. Несмотря на небольшой размер, Xiaomi утверждает, что установила в ноутбук аккумулятор емкостью 58,3 Втч, который Book Air 13 будет заряжать блоком питания на 65 Вт через один из двух портов USB Type-C. Кроме того, теперь известно, что Book Air 13 будет работать на архитектуре Intel Alder Lake-U, на выбор будут предлагаться процессоры Core i5-1230U или Core i7-1250U.





Оба процессора мощностью 15 Вт с ядрами E и P поддерживают Bluetooth 5.2, Thunderbolt и Wi-Fi 6E, а также оперативную память LPDDR5. Помимо этого, Xiaomi сообщила, что будет продавать ноутбуки с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным диском на 512 ГБ. Пожалуй, одним из лучших элементов в ультралегком ноутбуке является его дисплей, 13,3-дюймовая OLED-панель. Оснащенный сенсорным экраном, дисплей будет работать на частоте 60 Гц с максимальным разрешением 2880 x 1800 пикселей и соотношением сторон 16:10. Более подробную информацию Xiaomi раскроет в день презентации.

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