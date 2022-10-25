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Toyota анонсировала еще один электромобиль — седан bZ3 2023 года, а первым в этом году был внедорожник bZ4X. Модель bZ3 разработали в партнерстве с главным конкурентом Tesla — компанией BYD. Toyota China использовала передовые технологии для нового электромобиля. Фосфатные батареи и электродвигатель предоставила BYD, а Toyota разработала новый дизайн электрического седана, размеры которого немного больше, чем у Model 3.
Хотя официальная цена Toyota bZ3 еще не объявлена, автопроизводитель сообщил, что будут доступны две версии с фосфатными батареями на 49,92 кВт*ч и 65,28 кВт*ч, которые способны проехать 517 км и 616 км без подзарядки по китайскому стандарту тестирования CLTC.
Стоимость седана Toyota bZ3, вероятно будет довольно доступной, по слухам рекомендуемая цена составит 28 000 долларов, что немного ниже, чем у Tesla Model 3 в Китае. Toyota будет поставлять только заднеприводные версии с одним электродвигателем, на выбор будет доступна 135 кВт или 180 кВт версия. Также сообщается, что электрический седан bZ3 был изготовлен на новой платформе для электромобилей под названием e-TNGA.
Toyota отметила, что она использовала свой многолетний опыт работы с гибридными электромобилями для таких функций, как рекуперативное торможение, чтобы создать очень экономичный и эффективный автомобиль. Производитель утверждает, что в сочетании с LFP-аккумуляторами BYD (имеют высокую выносливость и безопасность) в своей конструкции, bZ3 может проехать до 600 км без подзарядки. Аккумуляторы рассчитаны на сохранение 90% емкости после 10 лет использования, поэтому гарантия на bZ3, вероятно будет такой же.