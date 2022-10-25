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Microsoft представила мини-пк Windows Dev Kit 2023 с процессором Snapdragon 8cx Gen 3 и 32 ГБ ОЗУ
Windows Dev Kit 2023 является не только одним из самых мощных компьютеров Windows на ARM на сегодняшний день, но и одним из наиболее доступных вариантов для разработчиков и энтузиастов.
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Новый Windоws Dеv Kit от Microsoft — это компактный персональный компьютер на архитектуре ARM, разработанный в первую очередь для разработчиков и энтузиастов, которые "пишут" приложения для компьютеров с операционной системой Windows. Миниатюрный компьютер продают за 600 долларов и на данный момент, по словам Microsoft, он является одним из самых мощных компьютеров Windows на базе ARM.

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Устройство оснащено процессором Quаlсоmm Snаpdrаgоn 8сх Gеn 3 и имеет 32 ГБ оперативной памяти LРDDR4х, а также SSD на 512 ГБ. Его габаритные размеры составляют 20 x 15 x 3 см, а весит устройство примерно 1 кг.

Microsoft впервые сообщила, что работает над новой моделью Dev Kit в начале этого года, когда он был известен как Project Volterra.

Но теперь, когда разработка компьютера завершена, Microsoft дала ему официальное название - Windоws Dеv Kit 2023. Также были раскрыты полные технические характеристики и теперь известно, что мини-пк имеет два порта USВ 3.2 Gеn 2 Туре-С, три порта USВ 3.2 Gеn 2 Туре-А, мини-DisplауPоrt, разъем Еthеrnеt и поддерживает беспроводную связь WiFi 6 и Bluetooth 5.1.

Система оснащена модулем sTPM для улучшенной безопасности, а также имеет корпус, который на 20 % состоит из переработанного океанского пластика. Устройство поставляется с операционной системой Windows 11 Pro и как следует из названия, в первую очередь подойдет разработчикам, потому что поддерживает такие функции, как Windows Subsystem for Linux, виртуальную машину и такие известные программы, как Visual Studio и VSCode.

Microsoft утверждает, что процессор Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 обеспечивает на 85% лучшую производительность, чем Snapdragon 8cx Gen 2, что делает его самым мощным процессором ARM для ПК с Windows на сегодняшний день (но пока неизвестно насколько он мощнее новых процессоров Apple на базе ARM для Mac и iPad и станет ли он чипом, который позволит ноутбукам с Windows на базе ARM стать самыми производительными, а не только энергоэффективными).

По словам Qualcomm, чип Snapdragon 8cx Gen 3 с четырьмя ядрами ARM Cortex-X1, четырьмя процессорными ядрами Cortex-A78, графикой Adreno и нейронным процессором (NPU), обеспечивает увеличение производительности искусственного интеллекта до 29%.

Разработчики Microsoft утверждают, что нейронный процессор является наиболее важной функцией. Эти слова подтвердил независимый поставщик программного обеспечения. Он сказал, что после переноса своих моделей искусственного интеллекта на нейронный процессор, разработчики увидели, что искусственный интеллект работает в 80-90 раз быстрее, чем на центральном процессоре и в 20 раз быстрее, чем на графическом процессоре, при этом оставив ядра процессора свободными для других задач.

На данный момент было анонсировано лишь несколько устройств на базе Snapdragon 8cx Gen 3 и одним из них является Lenovo ThinkPad X13s , который продается от 1000 долларов и выше, а также Microsoft Surface Pro 9, которая продается от 1300 долларов.

Другими словами, Windows Dev Kit 2023 является не только одним из самых мощных миниатюрных компьютеров Windows на ARM на данный момент, но и одним из наиболее доступных вариантов для тех, кто заинтересован в тестировании высокопроизводительного процессора ARM, совместимого с Windows. И это всего лишь вопрос времени, когда кто-нибудь попытается проверить, может ли эта "штука" работать под Linux.

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Microsoft заявила, что новый мини-пк будет доступен в Microsoft Store почти по всему миру.

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#microsoft #мини-пк #snapdragon 8cx gen 3
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