Очередной прорыв в исследованиях твердотельных аккумуляторов. Партнер Mercedes-Benz по разработке твердотельных элементов, компания ProLogium заявила, что в следующем квартале у нее будут прототипы твердотельных аккумуляторов.

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Партнер Mercedes по разработке твердотельных аккумуляторов, компания ProLogium, продемонстрировала результаты своих многолетних исследований в области кремниевых электродов на мероприятии Paris Auto Show. Представители компании сообщили, что прототипы аккумуляторов появятся уже в следующем квартале. Твердотельные аккумуляторы, разработанные ProLogium, впервые достигли порогового значения 100% анода из оксида кремния. Также ProLogium сообщила:

"Высокостабильный оксидный электролит используется для замены легковоспламеняющегося жидкого полимерного электролита для предотвращения или замедления эффекта теплового разгона. Стабильность материала электролита позволяет использовать высокоэффективные катодные и анодные материалы для обеспечения более высокой плотности энергии в элементах и снижения производственных затрат".

Теперь известно, что новая технология ProLogium обеспечивает увеличение плотности энергии твердотельной батареи до диапазона 295–330 Вт⋅ч/кг, а также имеет такие преимущества, как более низкие производственные затраты и гораздо более высокая безопасность, чем у современных легковоспламеняющихся аккумуляторов с жидким электролитом. Для сравнения, батареи Tesla 4680 в Model Y имеют плотность энергии менее 300 Втч/кг, в то время как новые фосфатные аккумуляторы CATL M3P для стандартной линейки Model Y рассчитаны на 160 Втч /кг.

Кремний обычно не занимает более 10% компонентов анода в современных батареях из-за проблем с набуханием, но запатентованный химический состав ProLogium делает 100% кремниевый электрод реальностью. Кроме того, использование дорогого лития в его твердой смеси сведено к минимуму, что снижает общие производственные затраты после того, как прототип батареи перейдет на стадию массового производства.

В последнее время происходит много открытий в области твердотельных аккумуляторов, в том числе один от НАСА с плотностью энергии до 500 Втч/кг, поэтому прогноз CATL о том, что твердотельные аккумуляторы не будут массово использоваться в электромобилях до 2030 г. были чрезмерно пессимистичны.

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