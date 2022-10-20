На фотографиях изображены огромные четырехслотовые кулеры для графического процессора с TDP 900 Вт.

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Ранее сообщалось, что серия RTX Titan, возможно никогда больше не появится, но сегодня появились доказательства, указывающие на разработку модели Titan на базе кристалла AD102. Участник форума ChipHell опубликовал фотографии, на которых изображены огромные четырехслотовые кулеры для графического процессора с TDP 900 Вт.

Инсайдеры недавно сообщали, что версия Titan для серии RTX 4000 будет иметь TDP не менее 700 Вт, что в свою очередь потребует массивного 4-слотового кулера. Nvidia готовила такого "зверя" на случай, если AMD удастся превзойти по производительности RTX 4090 с помощью своих новых графических процессоров серии RX 7900 XT, которые появятся в ноябре этого года. Однако последние отчеты предполагают, что лучший графический процессор "красной команды" не "дотягивает" до RTX 4090 и к тому же сообщалось, что Titan якобы «плавит блоки питания», поэтому Nvidia пришлось приостановить работу или даже полностью отказаться от своих планов.

Глядя на фотографии, предоставленные на китайском форуме, легко понять, что Nvidia уже готовилась к сборке RTX Titan. На изображениях ChipHell демонстрируются завернутые X-образные корпуса. Также на одном размещенном изображении видно, что под кожухом скрывается огромная система охлаждения мощностью 900 Вт, а по форме она соответствует X-образным корпусам и дополнительными нижними боковыми пластинами и кронштейнами, которые усиливают конструкцию, и возможно помогают закрепить карту на материнской плате.

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Похоже, что Nvidia сделала довольно много таких громоздких кулеров, но компания скорее всего не задействует их в ближайшем будущем, потому что по слухам RTX 4090 Ti FE будет иметь «всего» 475 Вт TDP.