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Генеральный директор компании Foxconn (является главным производственным партнером Apple) выступил с докладом на мероприятии Tech Day, которое посвящено новому электромобилю. В своей речи он сообщил, что собирается развивать расширить свой бизнес и "зайти" в стремительно развивающуюся автомобильную промышленность. Завоевав почти половину рынка потребительской электроники, такой как телефоны и ноутбуки, Foxconn хочет сделать то же самое с электромобилями, начав с малого, достигнуть 5% авторынка к 2025 году.
«Я надеюсь, что однажды мы сможем делать автомобили Tesla для Илона Маска», — заявил нынешний генеральный директор Foxconn и добавил, что они «искренне надеются, что Тайвань сможет воспользоваться этой редкой возможностью в области электромобилей, которая выпадает раз в сто лет» и "войдут" в отрасль в качестве контрактного производителя, а не как собственный бренд. Foxconn в настоящее время является главным партнером совместного предприятия MIH (Mobility in Harmony) и последние электромобили, собранные для этого предприятия (такие как Luxgen N7), собрали тысячи предварительных заказов задолго до их официального выпуска.
Основатель Foxconn Терри Гоу, который в прошлом хотел заменить большинство людей на своих заводах миллионами роботов, также выступил в качестве специального гостя на выступлении, приехав на электромобиле Model C, прототипе Luxgen N7. Электрический внедорожник Model C, один из трех электромобилей, которые вскоре будут производиться Foxconn в массовом количестве, имеет запас хода 700 км и очень приличное ускорение 0-100 км в час за 3,8 секунды.
Foxconn будет применять свои «налаженные связи в электронной промышленности» и «договоренности в цепочках поставок», а также "глобальное присутствие в 24 странах", чтобы сократить затраты на разработку электромобилей на треть и сократить время проектирования на 50%.
Foxconn уже вышла на рынок электромобилей США напрямую, заключив партнерство с Fisker для производства своего второго электромобиля PEAR в Огайо. Ориентируясь на цену ниже 30 000 долларов и сроки разработки к 2024 году, Fisker PEAR может оказаться первой демонстрацией возможностей Foxconn, как производителя электромобилей, которые дешевле и быстрее, чем другие производители электромобилей.