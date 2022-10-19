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Недавно сообщалось, что Nvidia разрабатывает RTX Titan на архитектуре GPU - Ada Lovelace с предельной мощностью 600-700 Вт и гигантским четырехслотовым кулером. Разработка видеокарты якобы была приостановлена из-за того, что GPU "плавил" блоки питания, горели материнские платы и сам графический процессор не выдерживал нагрузок. Эти сообщения скорее всего были правдой, поскольку известный инсайдер kopite7kimi с хорошим послужным списком, утверждает, что видеокарта Titan может никогда не выйти.
kopite7kimi сообщил на свой страничке в Твиттере, что «мы не увидим Titan на архитектуре Ada Lovelace». Если это правда, это может означать, что Nvidia не видит необходимости в разработке более мощной видеокарты на данный момент, поскольку компания значительно обогнала по производительности графические процессоры RX 7000 на базе RDNA 3 от AMD. С другой стороны, это также может означать, что якобы проблемы с «плавящимися блоками питания» помешали "команде зеленых" расширить возможности Ada Lovelace.
Тем не менее, инсайдер указывает в другом твите, что Nvidia может выпустить RTX 4090 Ti в ближайшие месяцы. Сообщается, что RTX 4090 Ti на 10-20% быстрее, чем RTX 4090, с 18 176 ядрами CUDA, TDP 475 Вт и тактовой частотой до 2,95 ГГц.
А вот конкурент AMD собирается только анонсировать видеокарты RX 7000 в следующем месяце. Хотя RX 7900 XT скорее всего будет слабее RTX 4090, есть шанс, что AMD удастся удивить производительностью RX 7900 XT, по крайней мере в растеризации. В этом случае мы можем увидеть RTX 4090 Ti раньше, чем ожидалось.