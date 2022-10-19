Новая информация из Weibo пролила свет на некоторые ключевые характеристики MediaTek Dimensity 9200. Он будет оснащен ядрами Cortex-X3 и графическим процессором ARM Immortalis-G715.

реклама

В предыдущих слухах говорилось, что непосредственный преемник Dimensity 9000 будет называться Dimensity 9200 (но также появлялась информация о названии Dimensity 10,000). И вот сегодня инсайдер "WhyLab" разместил информацию на Weibo о характеристиках нового процессора и оказывается у него есть потенциал, чтобы обойти по производительности Snapdragon 8 Gen 2.

MediaTek Dimensity 9200 будет использовать новейшие процессорные ядра ARM Cortex-X3 и Cortex-A715. К сожалению, ни слова об остальных ядрах или их кластерном расположении нет. Вероятно, он "пойдет по стопам" Snapdragon 8 Gen 2 и будет иметь ядра Cortex-A710, обеспечивающие поддержку 32-битных приложений на устройствах, что очень важно для китайского рынка.

Однако настоящим козырем Dimensity 9200 будет графический процессор Arm Immortalis-G715. Он поддерживает трассировку лучей на аппаратном уровне и предположительно на 15% быстрее и энергоэффективнее своего предшественника. Сможет ли он конкурировать с «значительно улучшенным» графическим процессором Adreno 740 Snapdragon 8 Gen 2, еще неизвестно. Тем не менее, на этот раз конкуренция будет жесткой, поскольку оба процессора, вероятно будут производиться на одном и том же узле TSMC N4, а не на узле N3, как предполагалось ранее.

WhyLab добавил, что Dimensity 9200 дебютирует вместе со смартфоном Vivo X90. В предыдущих слухах говорилось, что Vivo X90 Pro+ будет конкурировать с такими смартфонами, как Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11 и Xiaomi Pro, благодаря своим впечатляющим характеристикам, которые среди прочего включают 1-дюймовый сенсор камеры и процессор Snapdragon 8 Gen. Новый процессор от MediaTek, вероятно будет использоваться в следующей модели - Vivo X90 Pro.

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



