Первым складным устройством Apple станет iPad, а не iPhone. Аналитик рынка Бен Вуд считает, что складные телефоны нанесут ущерб текущей линейке премиальных iPhone. Сначала Apple хочет попробовать складной iPad.

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Хотя складные телефоны существуют уже как минимум 3 года, Apple по-прежнему считает, что эта технология недостаточно "развита" для ее устройств. В предыдущих слухах говорилось, что складные iPhone могут быть выпущены к 2025 году, но согласно недавнему отчету авторитетного аналитика CCS Insight, опубликованного на CNBC, Apple скорее всего выпустит складной iPad в 2024 году.

Известный аналитик CSS Insight, утверждает, что складной iPhone на данный момент не интересен для компании Apple, поскольку он по предварительным оценкам будет оценен в диапазоне 2500 долларов, «чтобы он составил конкуренцию» для существующих моделей премиум-класса из линейки Pro Max. Кроме того, Apple не хочет, чтобы критики "напали" на компанию за возможные технические проблемы, подобно тому, как Samsung столкнулась с негативной реакцией потребителей на первый Galaxy Fold. Всё это в конечном итоге скажется на положительном имидже известного бренда.

Складной iPad, по сути, будет выступать в качестве тестового устройства, который в итоге предоставит ценные данные о реализации и масштабировании для будущих моделей iPhone. Аналитик также предполагает, что этот шаг может оживить линейку "стареющего" iPad-а.

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Пока нет информации о фактическом размере дисплея складного iPad. Аналитик дисплеев Росс Янг сообщил, что Apple экспериментирует с 20-дюймовыми складными OLED-дисплеями с ультратонким защитным стеклом, разработанным в сотрудничестве с LG, а вот аналитик рынка Минг-Чи Куо полагает, что Apple может перейти на складные дисплеи размером не более 9 дюймов. В любом случае, похоже что Apple будет расширять линейку своих устройств и это радостная новость для фанатов "яблока".