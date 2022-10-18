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В настоящее время Samsung является лидером в производстве новых складных смартфонов. Компания выпустила четыре поколения своих смартфонов со складным экраном (Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold). Представители компании даже продемонстрировали несколько концептов смартфонов со сворачивающимся и выдвигающимся экраном. И вот настало время компании Motorola, сегодня она продемонстрировала свой первый концепт складного смартфона.
Во время мероприятия Lenovo Tech World 2022 компания Motorola продемонстрировала новую концепцию смартфона со сворачивающимся OLED-дисплеем. Устройство может выдвигать и "сворачивать" дисплей одним нажатием кнопки. Когда дисплей сворачивается, его размер составляет чуть более 4 дюймов, а когда он выдвинут, Motorola заявила, что его диагональ составляет 6,5 дюйма.
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Видео компании дает нам только представление о передней части устройства, но кажется, что нижняя часть телефона — это место, откуда выдвигается дисплей. Motorola пока не предоставила 360-градусного изображения на устройство и не раскрывает никаких планов по массовому производству или продаже устройства. Тем не менее, интересно посмотреть на концепцию и на такой форм-фактор, который возможно в будущем станет очень популярным.
Что касается конкурента, Samsung уже имеет два новых форм-фактора смартфонов и как сообщается, работает над планшетом с двойным складыванием, который может появиться в ближайшие пару лет. Было бы интересно посмотреть, найдет ли южнокорейская фирма новый форм-фактор раскладного смартфона Motorola достаточно интересным для своих разработок.