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Компания Samsung выпустила самую быструю на данный момент в отрасли память LPDDR5X DRAM со скоростью передачи данных до 8,5 Гигабит в секунду. Новая LPDDR5X DRAM была изготовлена с использованием 14-нанометрового техпроцесса EUV и успешно прошла тестирование с мобильными процессорами Qualcomm Snapdragon. Представители компании заявили, что новые чипы DRAM очень скоро будут устанавливаться в высококлассных смартфонах и ультратонких ноутбуках.
Ранее в этом году Samsung достигла максимальной скорости передачи данных до 7,4 Гбит/с и превзошла этот рубеж всего за несколько месяцев. Благодаря более тесному сотрудничеству с такими брендами, как Qualcomm, южнокорейская фирма смогла ускорить выпуск LPDDR5X DRAM более чем на год. Эти чипы можно будет использовать с процессором Snapdragon 8 Gen 2 в высококлассных смартфонах и планшетах следующего года.
Помимо высокопроизводительных смартфонов, LPDDR5X DRAM также будет использоваться в ноутбуках, высокопроизводительных вычислительных устройствах, серверах и автомобилях. Samsung сообщила про устойчивый рост использования чипов LPDDR5X DRAM в автомобильном секторе, поскольку все больше автономных автомобилей собирают и обрабатывают большие объемы данных с датчиков. В области высокопроизводительных вычислений LPDDR DRAM может помочь брендам снизить энергопотребление, что приведет к значительному снижению стоимости конечного продукта.
Исполнительный вице-президент Samsung Electronics сообщил: «Мы видим, что LPDDR нашей компании пользуется большим спросом у производителей смартфонов, центров обработки данных и автомобильной промышленности и будем развивать нашу промышленности, а также увеличим производство”.