AMD India недавно провела мероприятие для представителей прессы, энтузиастов и создателей контента, на котором была представлена ​​новая платформа Ryzen 7000 и демонстрация производительности в играх и создании контента.

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В связи с выходом новой серии процессоров, AMD провела мероприятие в Мумбаи, Индия на прошлой неделе. У всех желающих была возможность протестировать системы на базе AMD и обсудить различные аспекты этих процессоров и их производительность с представителями компании.

Системный интегратор AMD и OEM-партнеры, такие как Asus, MSI, Gigabyte, ASRock и Gtek, продемонстрировали игровые и рабочие станции для энтузиастов, построенные на платформе Ryzen 7000. Все демонстрационные системы были оснащены кулерами AIO. Во время тестирования этих систем, энтузиасты заметили кое-то интересное, а именно:

AMD заявила, что DDR5-6000 лучше всего подходит для серии Ryzen 7000. Однако энтузиасты не обнаружили ощутимого прироста производительности при переключении с DDR5-5600 на DDR5-6000 в играх (проверено с Far Cry 6 в разрешении 4K без апскейлинга).

При переключении режимов DDR5 наблюдалась заметная задержка в "обучении" памяти. Отзывы были переданы группе инженеров, работавших над прошивкой AGESA, на которую они отреагировали положительно.

DDR5-6500 работала крайне нестабильно, такие тесты, как 7-zip, категорически отказывались запускаться.

Энтузиасты заметили, что отключение Core Performance Boost может ограничить тактовую частоту Boost примерно до 4,45 ГГц для всех ядер Ryzen 7 7700X. Однако это приводит к снижению производительности примерно на 20% в тесте V-Ray CPU.

Сообщество оверклокеров было сильно встревожено тем, что AMD обозначила температуру 95 °C как "нормальную". Компания по-прежнему утверждала, что это никак не должно повлиять на производительность. Когда во время мероприятия оверклокеры проводили тест 7-zip, Ryzen 9 7950X легко достигал отметки 90 °C при потреблении около 187 Вт.

Энтузиасты также тестировали Gigabyte Aorus X670E с Ryzen 5 7600X и сообщили о температуре чипсета 152,6 °C. Вероятно, это связано с плохим датчиком или может быть ошибкой прошивки и оверклокеры обратились к Gigabyte с этим вопросом.

Gigabyte Aorus X670E Master демонстрирует высокие показатели температуры чипсета

У оверклокеров также была возможность поговорить с некоторыми представителями из Radeon Technology Group и они были полны энтузиазма по поводу предстоящего запуска RDNA 3. По их словам видеокарты «показывают отличные результаты» в лабораториях, но лучше подождем независимых обзоров, чтобы удостовериться в правдивости их слов. В сообществе энтузиастов также было много "шума" по поводу серии Ryzen 7000 X3D, но AMD не дала никаких конкретных комментариев по этому поводу.

На данный момент серия Zen 4 Ryzen 7000 предлагает хорошие улучшения по сравнению со своим предшественником. Тем не менее, стоимость перехода на платформу AM5 и тот факт, что производителям материнских плат еще предстоит выполнить некоторые работы по оптимизации BIOS, означает, что пользователям не стоит спешить с покупкой новых процессоров.

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AMD Ryzen 9 7950X действительно сильно греет