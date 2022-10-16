Google Pixel 7 Pro прошел игровой тест с Genshin Impact, чтобы выяснить насколько плохо работает чип Google Tensor G2. Результаты неутешительны и показали, что новые телефоны Pixel 7 не подходят для игровых целей.

Последние смартфоны компании Google - Pixel 7 и Pixel 7 Pro, могут похвастаться самыми лучшими камерами среди существующих телефонов, но когда дело доходит до других характеристик, то им очень не хватает производительности. Pixel 7 Pro прошел игровой тест с Genshin Impact и новый флагман показал очень слабые результаты.

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Согласно предоставленному тесту от Golden Reviewer, Pixel 7 Pro не может сравниться даже с флагманами 2021 года с процессором Snapdragon 888, а также каким-то образом оказался хуже, чем Poco F3 с его ещё более древним Snapdragon 870. Топовый смартфон компании Google показал среднюю частоту кадров 37,2 FPS. Для сравнения, у iPhone 14 Pro Max в среднем 58,4 кадра в секунду, у Xiaomi 12S Ultra — 57,7 кадра в секунду, а у Redmi K50 Pro на базе Dimensity 9000 — 52,9 кадра в секунду. Вышеупомянутый Poco F3 показывает 46,5 кадров в секунду. Теперь совершенно очевидно, что Tensor G2 является наихудшим процессором премиум-класса среди флагманских смартфонов с точки зрения игровой производительности.





Google Pixel 7 Pro не может компенсировать свою низкую производительность даже показателями энергоэффективности. Флагман по-прежнему предлагает худшие показатели эффективности, чем его сверстники. В отличие от чипсетов, таких как Snapdragon 8 Gen 1, производительность которых резко упала из-за троттлинга, Google Pixel 7 Pro и его Tensor G2 плохо справляются с играми в любых условиях, а частота кадров падает с 59 кадров в секунду до примерно 40 кадров в секунду всего через 30 секунд после начала теста. Вердикт ясен: новые смартфоны Google Pixel 7 не подходят для игр.

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