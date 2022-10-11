Инсайдеры показали окончательный дизайн дрона и некоторые характеристики, его цену и предполагаемую дату выпуска. DJI также сертифицировала Mavic 3 Classic в FCC в США, что свидетельствует о его предстоящем выпуске в США.

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Инсайдеры сообщили, что компания DJI анонсируют новый дрон в ближайшие дни. Только в этом году известная компания представила полдюжины таких устройств, последними из которых стали Mavic 3E и Mavic 3T для корпоративных пользователей. Кроме того, были выпущены Mini 3 Pro и Avata для широкой публики, а также два других корпоративных дрона, которые появились в начале этого года. Похоже, что DJI завершила работу над Mavic 3 Classic, который станет пятой моделью в серии Mavic 3, включая новые Mavic 3E и Mavic 3T.

Согласно ранней информации, Mavic 3 Classic будет дешевле, чем Mavic 3 и Mavic 3 Cine, другие беспилотники серии Mavic 3 потребительского класса от DJI. Как сообщается, DJI установила цену дрона примерно в 1400 долларов, что представляет собой скидку в 500 долларов на Mavic 3. Для справки, эта цена делает Mavic 3 Classic примерно в два раза дороже, чем Mini 3 Pro.

Кстати, похоже, что DJI уже сертифицировала дрон для продажи в США. На прошлой неделе неизвестный дрон появился в документации Федеральной комиссии по связи, этот беспилотник оснащен шасси Mavic 3, но с измененной настройкой камеры. Судя по всему, DJI отказалась от телеобъективной камеры Mavic 3, тем самым снизив цену нового дрона на 500 долларов. Ожидается, что Mini 3 Classic будет использовать тот же 4/3-дюймовый CMOS-сенсор, что и остальная часть семейства Mavic 3, а также настройки камеры Hasselblad. По заверениям инсайдеров, DJI запланировала выпуск Mavic 3 Classic в конце октября, возможно 27 октября. Однако компания еще ничего официально не объявила, как это всегда бывает перед запуском продукта.

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