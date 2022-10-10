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LG объявила ​​цену на 136-дюймовый MAGNIT 4K с динамиками Bang & Olufsen - 299 тысяч долларов
LG подтвердила цены на 136-дюймовый MAGNIT 4K, массивный Smart TV, оснащенный светодиодами Micro.
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Несколько недель назад LG представила MAGNIT 4K — 136-дюймовый смарт-телевизор, который изначально поддерживает разрешение 4K. 136-дюймовый телевизор, оснащен фирменной платформой WebOS smart TV, а также микро-светодиодами, которые имеют технологию, которая является самоизлучающей, как OLED. Однако микро-светодиоды могут быть неорганическими, в отличие от OLED. Следовательно, телевизоры, оснащенные микросветодиодами, со временем будут изнашиваться, как OLED-телевизоры из-за выгорания или остаточного изображения.

Сегодня компания объявила цену огромного телевизора и как сообщается, она составляет 299 999 долларов. В качестве альтернативы LG будет продавать 136-дюймовую модель MAGNIT 4K за 349 999 долларов с парой напольных колонок Bang & Olufsen BeoLab 90. Как правило, эти динамики продаются по цене 115 000 долларов за пару и обеспечивают мощность 8 200 Вт на динамик. Также LG предложит телевизор с Beolab 28 и Beolab 50. Хотя LG еще не подтвердила цены на эти комплекты, Band & Olufsen берет 16 500 долларов за пару Beolab 28 и 47 000 долларов за Beolab 50.


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Что касается 136-дюймового MAGNIT 4K, LG указала, что пиковая частота панели составляет 120 Гц и 2000 нит. Кроме того, телевизор имеет четыре входа HDMI неизвестного стандарта, цифровой выход, вход LAN, порт RS-232C и два входа USB, опять же неизвестного стандарта. LG пока продает MAGNIT 4K исключительно в США через своих партнеров-дистрибьюторов. Удивительно, но некоторые функции, такие как совместимость с AirPlay 2 и мобильное приложение MAGNIT, не будут доступны до четвертого квартала 2022 года.

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#телевизор #smart tv #bang &amp; olufsen #lg magnit 4k #micro led
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