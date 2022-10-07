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Google представила Pixel 7 и Pixel 7 Pro с чипами Tensor G2 и улучшенными камерами для селфи
Как и ожидалось, новый процессор Google Tensor G2 обеспечивает скромный прирост производительности.
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Новые флагманские смартфоны Google на бумаге выглядят как немного обновленные Pixel 6. Компания Google будет продавать модель Pixel 7 за 599 долларов, а Pixel 7 Pro за 899 долларов. Внешне эти смартфоны очень похожи на серию Pixel 6 и многими характеристиками тоже.

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Как и ожидалось, новый процессор Google Tensor G2 обеспечивает лишь скромный прирост производительности флагманского смартфона. Но Google утверждает, что новый чип имеет модернизированный нейронный процессор, который обеспечивает поддержку новых технологий искусственного интеллекта, безопасность и распознавание голоса.

Например, Google утверждает, что Pixel 7 может обрабатывать фотографии Night Sight в два раза быстрее, чем Pixel 6, что позволяет делать фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки.

Pixel 7 также имеет поддержку новой функции Photo Unblur в приложение Google Photos, что позволяет использовать технологию машинного обучения на устройстве для повышения резкости размытых изображений. На новом смартфоне также доступна последняя версия Google Magic Eraser, которая позволяет удалять нежелательных людей или объекты с фотографии.

Пример функции - Photo Unblur

Photo Unblur + Magic Eraser

Google добавила поддержку Cinematic Blur, что позволяет записывать видео с малой глубиной резкости. Также есть поддержка улучшения речи при записи видео 4K.

Компания также отмечает, что последняя версия технологии Super Res Zoom позволяет использовать 50-мегапиксельную основную камеру Pixel 7 для кадрирования изображения, а затем повысить его резкость таким образом, чтобы получить 12,5-мегапиксельное изображение, которое должно быть похоже на изображение, сделанное с помощью объектива с 2-кратным оптическим зумом.

Поскольку Pixel 7 Pro также имеет 5-кратный телеобъектив, компания заявляет, что вы можете комбинировать данные с основной и телеобъективной камер для получения изображений, которые выглядят так, как если бы они были сняты с использованием 10-кратного зум-объектива.

И это только особенности новых камер. Google сообщила, что Tensor G2 теперь имеет улучшенную безопасность, управление голосом и другие интересные функции. Google заявляет, что в сочетании с модернизированной фронтальной камерой (с улучшенной поддержкой селфи при слабом освещении) новые телефоны поддерживают разблокировку лицом.

Вот краткое изложение ключевых функций новых телефонов Google, которые доступны для предварительного заказа и начнут поставляться на следующей неделе:


 Pixel 7 Pro
Pixel 7
Дисплей 6,7 дюйма
QHD+
Частота обновления 120 Гц		 6,3 дюйма
FHD+
Частота обновления 90 Гц
Процессор Google Tensor G2
Оперативная память 12 ГБ 8 ГБ
Внутренняя память 128 ГБ или 256 ГБ
Камеры (задние) Телеобъектив 48 МП (5x),
широкоугольный объектив 50 МП, сверхширокоугольный объектив 12 МП
(автофокус)		 50 МП широкоугольная 
12 МП сверхширокоугольная
Камеры (передние) 10,8 МП с поддержкой видео 4K
Особенности камеры Макрофокус, High Resolution 30x Zoom
Real Tone , Movie Motion Bur 		High resolution 8X zoom
Real Tone
Movie Motion Blur
Степень защиты IP68
Безопасность Разблокировка по лицу
Разблокировка по отпечатку пальца
Чип безопасности Titan M2
Зарядка Проводная и беспроводная быстрая зарядка

Экраны новых телефонов аналогичны экранам серии Pixel 6, но они на 25% ярче. Google также сообщила, что смартфоны будут поставляться с VPN от Google One без каких-либо дополнительных затрат (хотя неясно, как долго это приложение будет работать бесплатно). Помимо этого Google рассказала про некоторые новые будущие функции, такие как автоматическое записывание речи в текстовый формат с помощью приложения Google Recorder (но пока неясно, является ли это эксклюзивной функцией Pixel 7).

Как и Pixel 6, новые телефоны будут получать обновления безопасности не менее 5 лет.

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#смартфон #google #pixel 7 #tensor g2 #pixel 7 pro
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