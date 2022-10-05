Согласно новой информации, Poco X5 уже в разработке и он будет с гораздо более мощным процессором, чем у Poco X4 Pro.

реклама

Poco X4 Pro появился еще в феврале в качестве прямого преемника Poco X3 Pro. В то время Poco X3 Pro был невероятно популярен благодаря отличному соотношению цены и качества, а вот Poco X4 Pro сильно разочаровал большинство фанатов этого бренда. Похоже, что Xiaomi хочет исправить свою ошибку и сегодня появилась информация о новом смартфоне Poco X5.

Как сообщает Xiaomiui, Poco X5 уже в разработке. В этом году Xiaomi не удалось выпустить ванильный Poco X4, поэтому информация о Poco X5 стала неожиданной. Важно отметить, что ранние слухи о Poco X4 Pro обозначали его как обычный Poco X4, поэтому и в этот раз, речь идет скорее всего о версии Poco X5 Pro.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что касается самого устройства, то предполагается, что оно будет оснащено дисплеем с частотой 120 Гц, как у Poco X3 Pro. Фанаты могут посчитать отсутствие AMOLED-экрана огромным недостатком. В устройстве уже не будет слабенького Snapdragon 695, который установлен на Poco X4 Pro. Вместо него появился Snapdragon 778G+, которого должно хватить для ценового сегмента Poco X5. Наконец, как сообщается, телефон среднего класса указан в базе данных IMEI Xiaomi с номерами моделей «220101320C», 220101320G и «220101320I» для китайской, глобальной и индийской моделей соответственно — при этом китайская модель будет под брендом Redmi. Кроме того, сообщается, что он носит кодовое название «redwood» (красное дерево), возможно это новый цвет смартфона.