RTX 4090 — флагманская видеокарта нового поколения от Nvidia. Видеокарта должна появиться на прилавках магазинов 12 октября по рекомендованной производителем розничной цене 1599 долларов. За эту цену Nvidia обещает в 4 раза лучшую производительность, чем RTX 3090 Ti.

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Nvidia выпустила новый флагман RTX 4090 - 20 сентября вместе с двумя версиями RTX 4080. RTX 4090 содержит 16 384 ядра CUDA, базовую/ускоренную частоту 2,23/2,52 ГГц и 24 ГБ памяти GDDR6X. Nvidia заявила на мероприятии Lovelace, что графический процессор работает в 2–4 раза лучше, чем RTX 3090 Ti. Поскольку карта еще не общедоступна, а Nvidia еще не сняла эмбарго на обзоры, мы не можем с уверенностью сказать, справедливы ли утверждения "зеленой команды". Тем не менее, благодаря недавним тестам Geekbench для RTX 4090, теперь у нас есть представление о производительности платы, по крайней мере в синтетических тестах. Информация появилась благодаря Benchleaks.

Рассматриваемая RTX 4090 "засветилась" на Geekbench вместе с процессором Ryzen 9 7950X, материнской платой Asus ROG CROSSHAIR X670E HERO и 32 ГБ оперативной памяти DDR5, работающей на частоте 2998 МГц. Графический процессор работал на максимальной частоте 2,61 ГГц, это означает, что он был разогнан.

В тесте CUDA на Geekbench 5, RTX 4090 набрала безумные 433 619 баллов. Для сравнения, RTX 3090 Ti набрала всего 260 346 баллов, что делает флагман на архитектуре Lovelace почти на 67% быстрее, чем флагман поколения Ampere. Хотя это и не совсем двукратное увеличение, которое обещала Nvidia, результат все равно впечатляет.

Переходя к тесту OpenCL на Geekbench 5 , RTX 4090 набрала 366 286 баллов. Аналогично результату CUDA, флагман поколения Lovelace на 59% быстрее, чем RTX 3090 Ti (229 738 баллов).

Подводя итог, RTX 4090 выглядит солидно по сравнению с флагманом Ampere. К сожалению сейчас нету точных данных о производительности в играх, но известно, что новый флагман в Cyberpunk 2077 с генерацией кадров DLSS 3 при разрешении 4K работает в 2,4 раза быстрее по сравнению с RTX 3090 Ti с режимом производительности DLSS 2. Имея это в виду, стоит ожидать, что в битве RTX 4090 против RTX 3090 Ti, убедительную победу одержал флагман Lovelace.

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