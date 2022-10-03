После укусов индуцируются защитные иммунные реакции, как и при обычной вакцинации, но без боли и без затрат.

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Исследования начались 11 лет назад, когда группа японских ученых генетически "сконструировала" комаров, которые распространяли вакцины вместо болезней. Обычно, когда комары кусают, они впрыскивают крошечную каплю слюны, которая предотвращает свертывание крови. Эта группа добавила антиген-соединение, вызывающее иммунный ответ к смеси белков в их слюне.

Для своего исследования группа ученых "прикрепила" к малярийному комару вакцину SP15 против лейшманиоза — паразитарного заболевания, распространяемого москитами, которое может вызывать язвы на коже и повреждение органов. Ученые рассказали в своей статье, опубликованной в журнале Insect Molecular Biology, что эти комары продуцировали SP15 в своей слюне и кусали мышей у которых затем вырабатывались антитела против опасного заболевания.

Однако команда не была уверена, достаточно ли силен иммунный ответ для защиты от инфекции. В эксперименте мышей кусали в среднем около 1500 раз и хотя это число может показаться довольно ошеломляющим, научные исследования доказывают, что в местах, где свирепствует малярия, людей кусают более 100 раз за ночь.

«После укусов индуцируются защитные иммунные реакции, как и при обычной вакцинации, но без боли и без затрат», — говорится в заявлении ведущего исследователя Шигето Ёсида. «Более того, постоянное воздействие укусов поддерживает высокий уровень защитного иммунитета за счет естественного усиления на всю жизнь. Таким образом, насекомое превращается из вредителя в полезного».

Можем ли мы действительно использовать комаров для вакцинации людей?

Однако нормативные и этические проблемы могут помешать этим летающим вакцинаторам когда-либо применяться для доставки вакцин людям. Во-первых, существует огромная разница в количестве укусов комаров, которые получает человек по сравнению с кем-то другим и следовательно, люди получат совершенно разные дозы вакцины.

Во-вторых, выпуск комаров в дикую природу также лишает людей возможности выбирать, хотят ли они вакцинироваться таким образом. Тем не менее, эти «летающие шприцы» имеют потенциал для вакцинации животных — им не нужно подписывать согласие, а изменение дозировки может не вызывать беспокойства.

Ученые давно мечтают о нескольких способах обработки ДНК насекомых для борьбы с болезнями. Они стремятся создать штамм генетически модифицированных комаров, которые будут распространять гены, которые либо уменьшат их популяцию, либо сделают их устойчивыми к инфекциям, чтобы комары не передавали патогены людям. Ранее на этой неделе сообщалось, что ученые попытались обуздать малярию, изменив гены кишечника комара, чтобы они передали противомалярийные гены следующему поколению своего вида.

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Учитывая тревожный рост ежедневных случаев заболевания Covid-19, кто знает, может быть нам все-таки понадобится такое безумное решение, как "летающие вакцинаторы".