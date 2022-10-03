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По мере приближения даты выпуска Google Pixel 7, начинает появляться информация от известных инсайдеров и она часто оказывается совершенно точной. В этот раз источник из тайваньского оператора мобильной связи опубликовал технические характеристики Pixel 7 Pro вместе со спецификациями его "ванильного собрата".
Согласно вышеупомянутой информации, Google Pixel 7 Pro оснащен 6,7-дюймовым дисплеем QHD с частотой 120 Гц, процессором Google Tensor G2, 12/128–256 ГБ ОЗУ/внутренней памяти, поддержкой проводной и беспроводной зарядки, а также сертифицирован на соответствие стандарту IP68.
В дополнение к вышесказанному, просочившаяся спецификация также показывает, что эксклюзивная функция камеры Pixel 7 Pro, а именно Macro Focus, использует 48-мегапиксельный объектив с 5-кратным оптическим зумом для обеспечения возможностей макросъемки. Эта камера только для модели Pro поставляется вместе с парой камер 50 МП + 12 МП (основная + сверхширокая). Ожидается, что Pixel 7 Pro обеспечит максимальный комбинированный уровень масштабирования 30X, что является значительным улучшением по сравнению с 20-кратным увеличением на смартфоне Pixel 6 Pro.
Спецификации Google Pixel 7, упомянутые в утечке, не преподносят никаких сюрпризов: тот же процессор, что и у версии Pro, 8/128–256 ГБ ОЗУ/внутренней памяти, проводная и беспроводная зарядка, степень защиты IP68, разблокировка по лицу и отпечатку пальца, максимальный уровень масштабирования 8X, Real Tone и Movie Motion Blur (очевидно, обе функции также доступны для Pro). Также упоминается, что чип безопасности Titan M2 будет использоваться во всех телефонах Pixel 7.
Серия Pixel 7 должна быть представлена вместе с Pixel Watch 6 октября, поэтому вполне вероятно, что приведенные выше характеристики станут окончательными характеристиками Pixel 7 Pro и Pixel 7.