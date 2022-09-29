Dragonfly Hyperscooter имеет рулевое управление с полным наклоном и 4-колесную двойную независимую демпфированную подвеску.

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Лондонская компания по производству персональных транспортных средств для отдыха D-Fly выпустила гиперскутер Dragonfly, который рекламируют как «технологическое чудо и триумф человеческой изобретательности и инноваций». Этот электроскутер был разработан командой британских и американских инженеров и имеет рулевое управление с полным наклоном, 4-колесную двойную независимую демпфированную подвеску, а также современный дизайн.

Джез Уиллиман, основатель и генеральный директор D-Fly Group сообщил: «Индустрия городского транспорта бурно развивается и мы осознали потребность в более продвинутом, высококачественном продукте, который откроет новую эру электротранспорта. Мы уверены, что создали что-то действительно особенное, что изменит то, как люди передвигаются по городам».

Благодаря своему дизайну и функциям, гиперскутер Dragonfly синхронизируется с движениями водителя и улучшает управляемость на любой скорости. Два электродвигателя мощностью 550 Вт могут передавать пиковую мощность до 1650 Вт на все колеса, что позволяет развивать скорость до 40 км/ч на различных поверхностях. Список технических характеристик также включает в себя 3,5-дюймовый цифровой экран, который показывает скорость, дальность, скоростной режим, состояние освещения и заряд батареи, 10-дюймовые пневматические шины из натурального каучука, автономность 80 км, безопасность GPS-отслеживания и многое другое.

Доступны две версии: городская DF и для любителей бездорожья DFX. Цена DF составляет около 1868 долларов, а его готовый к приключениям брат продается по цене 2241 долларов. Тем не менее, это цены по предзаказу, доступные на странице Indiegogo. Полная розничная цена заметно выше: на две модели Dragonfly Hyperscooter установлены ценники в 2668 долларов и 3202 доллара.

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