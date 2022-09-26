Стоимость Apple Watch Ultra начинается от 799 долларов. За такую ​​цену вы получите умные часы, которые предназначены и предположительно могут выжить в суровых условиях окружающей среды.

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Компания Apple анонсировала 7 сентября смарт-часы Watch Ultra вместе с Watch Series 8 и новыми Watch SE. Устройство предназначено для любителей острых ощущений, таких как паркурщики, скалолазы и аквалангисты. Поскольку Watch Ultra предназначены для экстремальных условий, корпус умных часов изготовлен из титана, а дисплей защищен сапфировым стеклом. Ютуб-блогер TechRax протестировал часы Watch Ultra, чтобы узнать, насколько хорошо они выдерживают экстремальные условия и как хороши конструкционные материалы премиум-класса.

Во-первых, рецензент уронил Apple Watch Ultra "лицом" вперед на бетон с высоты 1,2 метра. Хотя титановая рама получила несколько царапин и потертостей, на дисплее не было никаких внешних повреждений. Точно так же Watch Ultra остались невредимыми без видимых следов на корпусе и дисплее после сильного встряхивания внутри банки с гвоздями. Рецензент использовал этот странный тест, чтобы смоделировать, насколько хорошо Watch Ultra будет сопротивляться царапинам в суровых условиях.

Наконец, Apple Watch Ultra удалось выдержать довольно много ударов молотком, прежде чем дисплей перестал работать. Даже после того, как экран вышел из строя, "крышка" из сапфирового стекла осталась целой и выдержала еще несколько ударов, прежде чем передняя часть полностью разбилась.

Теперь можно смело сказать, что утверждение Apple о том, что Watch Ultra — «самые прочные смарт-часы из когда-либо существовавших», похоже соответствует действительности.

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