Orange Pi заявляет, что ее будущий компьютер-в-клавиатуре будет поддерживать Chromium OS (версия Google Chrome OS с открытым исходным кодом), а также новую ОС Orange Pi, основанную на Arch Linux.

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Компания, выпускающая линейку устройств Orange Pi, уже много лет разрабатывает альтернативы Raspberry Pi, в основном ориентированные на небольшие недорогие одноплатные компьютеры. Сегодня компания представила свой ответ на компьютер-в-клавиатуре Raspberry Pi 400.

На первый взгляд Orange Pi 800 выглядит как обычная проводная клавиатура. Но это полноценный компьютер с процессором, оперативной памятью, твердотельным накопителем информации, возможностями беспроводной связи и портами ввода-вывода. Все, что нужно добавить пользователю, это дисплей. Впервые анонсированный в июне, Orange Pi 800 теперь доступен на AliExpress за 108 долларов (+ за доставку в выбранный регион или страну).

Также можно сэкономить несколько долларов, купив модель за 99 долларов, которая поставляется без адаптера питания 5 В / 4 А, если у вас уже есть собственное совместимое зарядное устройство.

"Под капотом" Orange Pi 800 находится процессор Rockchip RK3399, который представляет собой 6-ядерный чип с двумя ядрами ARM Cortex-A72 и четырьмя ядрами Cortex-A53, а также графическое ядро Mali-T860. На данный момент этот процессор существует уже шесть лет, что является как сильной, так и слабой стороной этого мини-пк.

С одной стороны, в наши дни доступны более производительные процессоры. С другой стороны, компании годами используют чип RK3399 для недорогих Chromebook, Linux-ноутбуков и телефонов. За эти шесть лет этот чип зарекомендовал себя как процессор с пониженным энергопотреблением.

Orange Pi заявляет, что ее будущий компьютер-в-клавиатуре будет поддерживать Chromium OS (версия Google Chrome OS с открытым исходным кодом), а также новую ОС Orange Pi, основанную на Arch Linux.

Другие функции включают в себя:

Клавиатура оснащена 78 кнопками и несколькими светодиодными индикаторами состояния. Компьютер-в-клавиатуре имеет габаритные размеры 286 x 122 x 22 мм и весит 385 граммов.

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Подробности о ценах и доступности еще не объявлены, но учитывая аппаратное обеспечение и то, что оно предназначено для конкуренции с устройством, цена которого составляет 70 долларов, я не ожидаю, что Orange Pi 800 будет дороже этой суммы.