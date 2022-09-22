Одному пользователю удалось преодолеть барьеры 7,0 ГГц и 6,0 ГГц на одном и всех ядрах.

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Хотя AMD по-прежнему является мировым рекордсменом по максимальной тактовой частоте, достигнутой процессором, Intel может вскоре догнать соперника благодаря Core i9-13900K на базе Raptor Lake, преодолевшему барьер в 8 ГГц . Тем не менее, команда красных не стояла на месте и у них есть чем удивить, потому что AMD Ryzen 9 7950X недавно продемонстрировал серьезные возможности разгона.

Инсайдер TUM_APISAK обнаружил в сети информацию о процессоре на архитектуре Zen 4, который работал на невероятно высокой частоте 7,247 ГГц на одном ядре. Его многоядерные тактовые частоты были немного ниже - 6.5 ГГц. Интересно, что напряжение для первого было всего 1,506 В, а для второго — 1,465 В. Упомянутый ранее процессор Intel Raptor Lake повысил свое напряжение до 1,792 В.

К сожалению, в найденной информации не упоминается механизм охлаждения, используемый для AMD Ryzen 9 7950X. Скорее всего оверклокер использовал хорошо спроектированный контур водяного охлаждения, потому что с помощью LN2 можно значительно увеличить напряжение.

У экстремальных оверклокеров не должно возникнуть проблем с побитием этого рекорда, поскольку AMD Ryzen 9 7950X уже некоторое время находится в продаже. Однако вряд ли они достигнут впечатляющего результата в 8,0 ГГц и скорее всего остановятся на частоте около 7,5 ГГц. Но это все равно очень хороший результат, учитывая, что его предшественник, AMD Ryzen 9 5950X, едва смог разогнаться до 6,0 ГГц.

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