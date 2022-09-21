NVIDIA предложит две разные версии Orin Nano при запуске.

NVIDIA Jetson Orin Nano — это миникомпьютер, который выглядит как планка оперативной памяти, но на самом деле представляет собой мощный компьютер с процессором на базе ARM, графикой NVIDIA Ampere и способностью выполнять до 40 триллионов операций в секунду для задач искусственного интеллекта.

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NVIDIA заявляет, что Jetson Orin Nano будет доступен в январе по цене от 199 долларов и что новый модуль в 80 раз быстрее, чем оригинальный Jetson Nano, выпущенный в 2019 году.

Новый Jetson Orin Nano оснащен процессором с 6 ядрами ARM Cortex-A78, которые могут работать на частоте до 1,5 ГГц, памятью LPDDR5 и графическим процессором NVIDIA с частотой 625 ГГц, содержащим до 1024 ядер CUDA и до 32 тензорных ядер третьего поколения для обработки искусственного интеллекта.

Он поддерживает до семи линий PCIe Gen 3, три порта USB 3.2 Gen 2 со скоростью 10 Гбит/с, Gigabit Ethernet и HDMI 1.4. Но поскольку Orin Nano представляет собой 260-контактный модуль SODIMM без каких-либо физических портов, вам потребуется соединить его с несущей платой или другими аксессуарами для подключения любого оборудования.

Компьютерный модуль также поддерживает декодирование видео 4K, кодирование видео 1080p и обработку входных данных с 4 камер для задач машинного обучения и компьютерного "зрения".

NVIDIA предложит две разные версии Orin Nano при запуске. Хотя они названы в честь объема имеющейся у них памяти, это не единственная разница. Jetson Orin Nano 8GB также имеет более быструю память, вдвое большую графическую производительность и более высокое энергопотребление, чем Jetson Orin Nano 4GB. Ниже представлены технические характеристики новых устройств:

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