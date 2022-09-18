Новый флагман Apple демонстрирует производительность зарядки, аналогичную iPhone 13 Pro Max.

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После недавней презентации, которая прошла на прошлой неделе, новые смартфоны Apple iPhone 14 прошли множество тестов. В последнем из них, iPhone 14 Pro Max проверяли на скорость зарядки и пытались сравнить с предыдущей версией iPhone 13 Pro Max, чтобы найти какие-либо улучшения.

Как показали испытания Charging Labs, iPhone 14 Pro Max демонстрирует те же характеристики зарядки, что и его предшественник — iPhone 13 Pro Max. Последний флагманский смартфон Apple заряжается с пиковой мощностью 27 Вт по всем направлениям, даже при использовании фирменного зарядного устройства MacBook Pro мощностью 140 Вт. Рекомендуемое зарядное устройство Apple для iPhone 14 серии - это конечно же зарядное устройство мощностью 29 Вт, которое также обеспечивает пиковую мощность с измеренной выходной мощностью 26,05 Вт. Зарядные устройства Apple с более высоким рейтингом обеспечивают аналогичную мощность.

Провели даже совсем новый тест. И он показал, что даже благодаря зарядному устройству PD мощностью 96 Вт, iPhone 14 Pro Max заряжается от 0 до 100% за 109 минут. Однако с зарядным устройством на 30 Вт эта цифра увеличивается еще на 20 минут. Владельцам iPhone 14 Pro Max, скорее всего, придется мириться с двухчасовым временем зарядки. Эти цифры неотличимы от iPhone 13 Pro Max, который заряжается до 100% за 106 минут с зарядным устройством на 96 Вт и за 128 минут с зарядным устройством на 30 Вт. Для сравнения, Galaxy S22 Ultra заряжается от 0% до 100% примерно за час.

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