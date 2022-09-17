Американский производитель видеокарт ссылается на неуважительное поведение со стороны Nvidia.

реклама

После нескольких мучительных лет завышенных цен на графические процессоры для настольных компьютеров, геймеры по всему миру с нетерпением ждут официального анонса и последующего выпуска видеокарт нового поколения GeForce RTX 4000 от Nvidia. Хотя ходят слухи, что в некоторых случаях эти карты обеспечивают заметный прирост производительности, потенциальные покупатели этих графических процессоров следующего поколения, к сожалению будут иметь выбор на один менее уважаемый бренд.

Согласно последним сообщениям Tom's Hardware и видео, которое опубликовал популярный "ютубер" Gamers Nexus, калифорнийский производитель графических процессоров EVGA немедленно прекратит сотрудничество с Nvidia и следовательно не будет производить ни одну из вышеупомянутых карт RTX 4000. Компания привела несколько причин связанных с бизнесом для этого радикального и довольно неожиданного решения. Компания EVGA утверждает, что Nvidia скрывала важную информацию, такую как официальная рекомендованная производителем розничная цена и возможная стоимость своих последних графических процессоров до официального раскрытия информации.

Кроме того, EVGA по-видимому жаловалась на завышенные цены, а также на ограниченные возможности настройки из-за которых становится все труднее конкурировать с графическими картами Nvidia, которые продаются под названием «Founders Edition». Помимо своего решения не выпускать серию RTX 4000, которое скоро будет официально объявлено, EVGA заверила своих существующих клиентов, что продолжит поддержку графических процессоров текущего поколения и что соответствующие гарантии также будут соблюдаться. Очевидно, компания придержала определенное количество видеокарт для замены неисправных графических процессоров.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

И последнее, но не менее важное: EVGA объявила, что не стремится к сотрудничеству с AMD, что к сожалению означает, что один из самых узнаваемых брендов на рынке графических процессоров действительно полностью исчезнет, поскольку карты GeForce RTX 4000 постепенно заменят своих предшественников в течение следующих нескольких лет.