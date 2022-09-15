Компания GPD разработала новую портативную игровую консоль GPD Win 4. Компактное устройство будет иметь такой же дизайн как и 3 версия, где экран будет сдвигаться вверх, открывая скрытую клавиатуру. Но устройство получило значительное обновление своих технических характеристик.
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GPD еще не объявила цены, но компания заявляет, что модель Win 4 будет доступна для предварительного заказа в декабре в рамках краудфандинговой кампании Indiegogo, прежде чем она станет продаваться в магазине GPD на AliExpress.
Информация о GPD Win 4 начала появляться в августе, но на этой неделе компания подтвердила большинство ключевых характеристик.
GPD Win 4 будет иметь 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и процессор AMD Ryzen 7 6800U с графикой Radeon 680M. Производитель заявил, что игровая консоль будет потреблять до 35 Вт. Система также поддерживает до 32 ГБ памяти LPDDR5-6400 и до 2 ТБ M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD.
Другими словами, экран больше и имеет более высокое разрешение, чем 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 720p на старой GPD Win 3. Процессор, графика и память также претерпели значительные улучшения.
GPD также обновила клавиатуру. Вместо емкостных сенсорных клавиш, новая консоль оснащена клавиатурой с подсветкой и физическими кнопками, которые двигаются при нажатии на них. На левой стороне Win 4 также есть датчик отпечатков пальцев, а на правой стороне — оптический сенсорный датчик, который можно использовать как тачпад.
Компания также улучшила джойстики, оснастив аналоговые джойстики более "отзывчивыми" кнопками и добавив подсветку на триггеры L1 и R1.
Благодаря портам USB-C в верхней и нижней части устройства, док-станция, разработанная для GPD Win 3, также будет работать с новой моделью, хотя размер и форма устройства немного изменились.
Другие функции включают в себя 6-осевой гироскоп для контроллеров движения, двойные вибрационные двигатели, систему охлаждения, включающую вентилятор и двойные тепловые трубки (GPD говорит, что эффективность охлаждения новой модели будет на 35% выше), а также дополнительную поддержку 4G LTE благодаря модулю, который крепится на задней панели устройства, добавляя как сотовый модем, так и поддержку дополнительного твердотельного накопителя M.2 2230 или M.2 2242.
Есть также две физические кнопки, которые можно запрограммировать на работу в качестве дополнительных кнопок в играх или других приложениях.
Судя по выложенным изображениям, похоже, что экран лучше прилегает к краям устройства, благодаря чему Win 4 больше похожа на традиционную портативную игровую консоль, такую как Sony PSP или PS Vita.
Сдвинув экран вверх у геймера появится клавиатура для внутриигровых чатов или других действий. А поскольку Win 4 — это полноценный КПК с Windows, вы можете использовать его не только для игр. В разложенном режиме он больше похож на классические устройства UMPC (ultra mobile PC), такие как Sony VAIO UX или OQO.
Вот краткий обзор всех спецификаций, которые были подтверждены на сегодняшний день:
|Характеристики GPD Win 4
|Дисплей
|6 дюймов
1920 x 1080 пикселей
Слайдер (закрывает физическую клавиатуру)
|Функции
|Сенсорный экран
Физическая клавиатура с подсветкой
Джойстики
|Процессор
|AMD Ryzen 7 6800U
8 ядер/16 потоков
До 4,7 ГГц
15–35 Вт
|Графический процессор
|AMD Radeon 680M
12 ядер RDNA 2 GPU
|Оперативная память
|16 ГБ или 32 ГБ
LPDDR5-6400
|Хранение информации
|Устройство чтения карт памяти microSD с
твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe емкостью 1 ТБ или 2 ТБ
|Батарея
|45,62 Втч
|Порты
|1 x USB4 (40 Гбит/с)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1 x слот для карты microSD
1 x аудиоразъем 3,5 мм
|Беспроводная связь
|Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
4G LTE (опционально)
|Аудио
|Стереодинамики
3,5-мм аудиоразъем
встроенный микрофон
|Доступные операционные системы
|Windows
Steam OS
|Габаритные размеры
|220 х 92 х 28 мм
|Масса
|566 грамм