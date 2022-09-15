Компания GPD официально представила портативную игровую консоль Win 4, которая работает на Windows.

Компания GPD разработала новую портативную игровую консоль GPD Win 4. Компактное устройство будет иметь такой же дизайн как и 3 версия, где экран будет сдвигаться вверх, открывая скрытую клавиатуру. Но устройство получило значительное обновление своих технических характеристик.

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GPD еще не объявила цены, но компания заявляет, что модель Win 4 будет доступна для предварительного заказа в декабре в рамках краудфандинговой кампании Indiegogo, прежде чем она станет продаваться в магазине GPD на AliExpress.

Информация о GPD Win 4 начала появляться в августе, но на этой неделе компания подтвердила большинство ключевых характеристик.

GPD Win 4 будет иметь 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и процессор AMD Ryzen 7 6800U с графикой Radeon 680M. Производитель заявил, что игровая консоль будет потреблять до 35 Вт. Система также поддерживает до 32 ГБ памяти LPDDR5-6400 и до 2 ТБ M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD.

Другими словами, экран больше и имеет более высокое разрешение, чем 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 720p на старой GPD Win 3. Процессор, графика и память также претерпели значительные улучшения.

GPD также обновила клавиатуру. Вместо емкостных сенсорных клавиш, новая консоль оснащена клавиатурой с подсветкой и физическими кнопками, которые двигаются при нажатии на них. На левой стороне Win 4 также есть датчик отпечатков пальцев, а на правой стороне — оптический сенсорный датчик, который можно использовать как тачпад.

Компания также улучшила джойстики, оснастив аналоговые джойстики более "отзывчивыми" кнопками и добавив подсветку на триггеры L1 и R1.

Благодаря портам USB-C в верхней и нижней части устройства, док-станция, разработанная для GPD Win 3, также будет работать с новой моделью, хотя размер и форма устройства немного изменились.

Другие функции включают в себя 6-осевой гироскоп для контроллеров движения, двойные вибрационные двигатели, систему охлаждения, включающую вентилятор и двойные тепловые трубки (GPD говорит, что эффективность охлаждения новой модели будет на 35% выше), а также дополнительную поддержку 4G LTE благодаря модулю, который крепится на задней панели устройства, добавляя как сотовый модем, так и поддержку дополнительного твердотельного накопителя M.2 2230 или M.2 2242.

Есть также две физические кнопки, которые можно запрограммировать на работу в качестве дополнительных кнопок в играх или других приложениях.

Судя по выложенным изображениям, похоже, что экран лучше прилегает к краям устройства, благодаря чему Win 4 больше похожа на традиционную портативную игровую консоль, такую как Sony PSP или PS Vita.

Сдвинув экран вверх у геймера появится клавиатура для внутриигровых чатов или других действий. А поскольку Win 4 — это полноценный КПК с Windows, вы можете использовать его не только для игр. В разложенном режиме он больше похож на классические устройства UMPC (ultra mobile PC), такие как Sony VAIO UX или OQO.

Вот краткий обзор всех спецификаций, которые были подтверждены на сегодняшний день:

Характеристики GPD Win 4 Дисплей 6 дюймов

1920 x 1080 пикселей

Слайдер (закрывает физическую клавиатуру) Функции Сенсорный экран

Физическая клавиатура с подсветкой

Джойстики Процессор AMD Ryzen 7 6800U

8 ядер/16 потоков

До 4,7 ГГц

15–35 Вт Графический процессор AMD Radeon 680M

12 ядер RDNA 2 GPU Оперативная память 16 ГБ или 32 ГБ

LPDDR5-6400 Хранение информации Устройство чтения карт памяти microSD с

твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe емкостью 1 ТБ или 2 ТБ

Батарея 45,62 Втч Порты 1 x USB4 (40 Гбит/с)

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 x слот для карты microSD

1 x аудиоразъем 3,5 мм Беспроводная связь Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

4G LTE (опционально) Аудио Стереодинамики

3,5-мм аудиоразъем

встроенный микрофон Доступные операционные системы Windows

Steam OS Габаритные размеры 220 х 92 х 28 мм Масса 566 грамм

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