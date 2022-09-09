Google Meet позволяет вам и 100 другим участникам вместе играть в поддерживаемые игры или смотреть видео на YouTube в режиме реального времени.

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Google объявила о серии обновлений, которые скоро появятся на устройствах Android. Новые обновления должны упростить общение, обмен файлами, персонализацию ваших устройств, а также облегчить использование устройств людьми с нарушениями слуха или зрения.

Например, функция Google Nearby Share позволяет отправлять файлы между телефонами или планшетами Android или Chromebook. Но вскоре вы сможете использовать данную функцию для более удобного доступа при передаче изображений, видео, документов или других файлов или папок между вашими устройствами.

Google сообщает, что обновление, которое выйдет в ближайшие несколько недель, позволит вам выбирать устройства, которые подключены к вашей учетной записи Google, а затем получать доступ к этим устройствам из меню Android Share. Передачи файлов будут приниматься автоматически, так что, например, вы сможете отправить файл с Chromebook на телефон, без подтверждения на получение файла на телефоне.

Это дополнительная функция, поэтому, если вы не хотите, чтобы ваши устройства автоматически принимали передачу файлов, просто не активируйте её на своем гаджете.

Google также представила новые виджеты для планшетов: Google Диск и Google Keep, позволяющие просматривать больше контента на больших экранах.





В приложении Gboard появилась новая функция Emojify, которая позволяет вам набирать текст, а затем нажимать кнопку, чтобы автоматически добавлять смайлики или заменять слова на смайлики, если вы вдруг передумали.

Google Meet позволяет вам и 100 другим участникам вместе играть в поддерживаемые игры или смотреть видео на YouTube в режиме реального времени.





Новые Accessibility features (специальные возможности) имеют функцию, которая позволяет глухим и слабослышащим пользователям устанавливать собственные звуковые оповещения. По сути, ваш телефон или часы могут вибрировать или мигать, когда кто-то стучит в дверь или срабатывает пожарная сигнализация. И теперь пользователи могут устанавливать пользовательские звуки, чтобы сообщить им, например, что таймер на плите закончился или стиральная машина издала звук, сообщающий о завершении стирки.

Для слепых и слабовидящих пользователей в Google TV есть функция звуковых описаний, которая рассказывает о происходящем в реальном времени, но только для поддерживаемых фильмов. Теперь Google TV предлагает список фильмов с включенной функцией.

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Google также представила новую плитку Google Keep для Wear OS, позволяющую просматривать заметки или контрольные списки на умных часах, а также появится новый циферблат Bitmoji на умных часах Google.