Игровой ноутбук будет поставляться с процессором Ryzen 7 6800H и графикой RTX 3060.

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Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг представил игровой ноутбук от суббренда Xiaomi на сегодняшнем мероприятии Far Out Event (7 сентября 2022 г.). Ноутбук Redmi G Pro (также известный как RedmiBook Pro) будет поставляться с 16-дюймовым монитором и графическим процессором RTX 3060. Он также оснащен процессором Ryzen 7 6800H и портом HDMI 2.1. Ноутбук доступен для предварительного заказа чуть менее за 1100 долларов в Китае с сегодняшнего дня (7 сентября 2022 г.).

На международном рынке он будет продаваться под брендом RedmiBook Pro 2022. Этот ноутбук считается флагманским в компании. Инженеры разработали его с большим 16-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения 2,5K и частотой обновления 240 Гц. Он также улучшен по сравнению с предыдущей версией 2022 года и теперь поставляется с графикой RTX 3060 в сочетании с APU Ryzen 7 6800H.

Основные преимущества нового RedmiBook G Pro Ryzen Edition.

Дисплей также имеет соотношение сторон 16:10, сертифицирован TÜV по защите для глаз и поддерживает стандарт HDR 400, а также имеет максимальную яркость 500 нит.

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Новый G Pro Ryzen Edition также оснащен разъемом USB type-C для подключения к порту HDMI 2.1. С сегодняшнего дня он выставлен для предварительных заказов в Китае по цене 7 599 юаней (~ 1088 долларов).