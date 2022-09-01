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Asus Zenbook 17 Fold OLED поступит в продажу в конце 2022 года
Asus заявляет, что Zenbook Fold OLED будет доступен во всем мире в четвертом квартале 2022 года по цене от 3499 долларов.
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Asus Zenbook 17 Fold OLED — это портативный компьютер под управлением Windows c процессором Intel Core i7-1250U, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем на 1 ТБ, двумя портами Thunderbolt и аккумулятором на 75 Втч.

Но то, что делает этот компьютер особенным, ясно из его длинного названия. Компьютер оснащен 17-дюймовым складным OLED-дисплеем, который позволяет использовать его как большой планшет в развернутом виде или как книгу, а также как ноутбук в сложенном виде. Asus заявляет, что Zenbook Fold OLED будет доступен во всем мире в четвертом квартале 2022 года по цене от 3499 долларов.

Это очень дорого для мобильного компьютера, который не предназначен для игр или других производительных задач. Но большие складные OLED-дисплеи стоят недешево и в этом сегменте нет большой конкуренции.

Lenovo опередила Asus, выпустив на рынок складное устройство на базе ОС Windows. В конце 2020 года компания выпустила оригинальный 13,3-дюймовый Lenovo ThinkPad X1 Fold, но с гораздо более медленным процессором..Устройство по-прежнему продается от 2499 долларов и выше. Есть некоторые свидетельства того, что у Lenovo может появиться новая 16-дюймовая модель, но компания еще не сделала официального объявления.

Модель Asus, между тем, имеет 17,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2560 x 1920 пикселей с соотношением сторон 4:3, 100% цветовой гаммой DCI-P3, пиковой яркостью 500 нит, временем отклика 0,2 мс и частотой обновления 60 Гц.

Благодаря гибкому дисплею и шарниру на 180 градусов, пользователь может сложить экран посередине, что эквивалентно двум 12,5-дюймовым дисплеям с разрешением 1920 x 1280 пикселей и соотношением сторон 3:2.

В сложенном состоянии, пользователь может держать планшет как книгу или расположить его как ноутбук с плоской нижней частью на письменном столе. А поскольку система разработана для взаимодействия с Bluetooth-клавиатурой Asus ErgoSense и сенсорной панелью, вы можете разместить клавиатуру на нижней панели и обращаться с Zenbook 17 Fold OLED почти так же, как с ноутбуком.


Также можно разложить компьютер и поставить его на подставку, поместив клавиатуру впереди, чтобы рассматривать его как настольный компьютер «все в одном». Подставка покрыта искусственной кожей и оснащена бесступенчатым шарниром, что означает, что вы можете регулировать наклон компьютера практически под любым углом.

Другими словами, это один компьютер, который можно использовать по-разному. Теоретически это верно для существующих устройств 2-в-1, таких как планшеты Microsoft Surface Pro (которые работают со съемными клавиатурами) или ноутбуки Lenovo Yoga (которые имеют шарниры на 360 градусов и позволяют клавиатуре складываться за экран, когда вы их не используете). Но эти устройства не могут похвастаться таким экраном, как у массивного 17,3-дюймового гибридного планшета и ноутбука Asus.

Тем не менее у складного устройства с большим экраном Asus Zenbook 17 Fold OLED, есть некоторые недостатки. Он не только значительно дороже, чем большинство других ноутбуков или планшетов с аналогичными характеристиками, но и предназначен для сенсорного ввода или ввода с клавиатуры… но не для ввода стилусом. Дисплей пластиковый, его легко поцарапать ручкой, поэтому здесь нет активного дигитайзера для ввода, чувствительного к нажатию.

Теоретически можно использовать емкостный сенсорный стилус, который не повредит экран. Но он также не будет поддерживать чувствительность к давлению.

Другие особенности Zenbook 17 Fold OLED включают в себя:

  • 5-мегапиксельная веб-камера с искусственным интеллектом и ИК-камера HD для распознавания лиц
  • MIL-STD-810H протестирован на долговечность
  • Четыре динамика
  • Wi-Fi 6
  • Bluetooth 5
  • Адаптер питания USB-C мощностью 65 Вт

Asus Zenbook 17 Fold OLED весит 1,5 кг и имеет размеры 379 x 288 x 13 мм в развернутом виде или 288 x 189 x 34 мм в сложенном виде.

Bluetooth-клавиатура ErgoSense добавляет к общему весу еще 300 граммов.

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