Ожидается, что GKD mini Plus будут стоить 469 юаней (около 68 долларов) в Китае.

реклама

GKD mini Plus оснащен IPS-дисплеем c максимальным разрешением 640 x 480 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти, устройством чтения карт памяти microSD, аккумулятором емкостью 3000 мАч и процессором Rockchip RK3566, представляющим собой четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой ARM Mal-G52 2EE.

В нижней части устройства есть порт USB Type-C, позволяющий вставить дополнительный аналоговый джойстик, что позволяет увеличить количество игр, в которые вы можете играть на этом маленьком устройстве.

Если вам нравятся устройства со встроенными аналоговыми джойстиками, новый GKD mini Plus Classic также находится в разработке. У него тот же процессор, дисплей и батарея, но аналоговый джойстик не являются съемным и у него есть два разъема для чтения карт microSD

Ожидается, что GKD mini Plus будут стоить 469 юаней (около 68 долларов) в Китае, но покупатели в других странах скорее всего должны будут заплатить немного больше. Цены на GKD mini Plus Classic пока не разглашаются.

Обе модели скорее всего будут поставляться с пользовательской операционной системой GameKiddy с эмуляторами, которые позволят вам играть в игры, разработанные для классических игровых консолей.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке