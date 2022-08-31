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iPhone 15 Pro будет первым смартфоном в 2023 году с улучшенным 3-нм чипом
Усовершенствованная версия техпроцесса N3E появится в чипсетах телефонов, как раз к планируемому выпуску модели iPhone 15 Pro
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Представители тайваньской компании TSMC заявили, что 3 нанометровый мобильный процессорный узел следующего поколения скоро будет переведен на серийное производство. Усовершенствованная версия N3E появится в чипсетах телефонов, как раз к планируемому выпуску модели iPhone 15 Pro, об этом сообщает местное издание Digitimes.

По словам генерального директора TSMC, выступавшего на конференции о доходах за второй квартал, «N3E еще больше расширит наше семейство N3 за счет повышения производительности и мощности. Мы наблюдали высокий уровень заинтересованности клиентов в N3E и массовое производство запланировано примерно через год после запуска N3.

Следующий чип компании Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, который будет устанавливаться в телефонах Galaxy S23 этой зимой, не сможет воспользоваться преимуществами 3-нм процесса и по-прежнему будет на 4-нм. К сожалению 3 нанометровый узел будет задействован для Snapdragon 8 Gen 3, который будет размещаться массово в телефонах 2024 года.

То же самое относится и к крупнейшему в мире производителю телефонных чипсетов MediaTek, который будет выпускать только 3-нм процессоры, произведенные TSMC, ближе к концу 2023 года. Поэтому у Apple остается только «улучшенный» 3-нм узел TSMC для возможного своего будущего процессора A17. 

Ожидаемые характеристики Apple iPhone 15 Pro:

  • 3-нм процессор Apple A17
  • 48-мегапиксельная основная камера
  • 12-мегапиксельная сверхширокая камера
  • OLED-дисплей с перфорацией
  • камера с 6-кратным перископическим зумом

Последние слухи указывают на то, что Apple приступит к фрагментации процессоров с серии iPhone 14. Предполагается, что 5-нм A15 будет для iPhone 14 и 14 Max, а 4-нм A16 для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. А в следующем году компания Apple будет оснащать iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro 3-нм процессором A17. Таким образом, согласно производственному графику TSMC N3E, Apple будет «основным заказчиком 3-нм узла TSMC в 2023 году и ожидается, что в 2024 году тайваньская компания выполнит значительные заказы на 3-нм чипы для нескольких клиентов.

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Ожидается, что первыми флагманскими телефонами с совершенно новыми 3-нм процессорами станут iPhone 15 Pro и 15 Pro Max с их совершенно новыми камерами.

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#apple #tsmc #iphone 15 #iphone 15 pro max
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