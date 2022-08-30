Samsung загрузила короткое видео, чтобы показать пользователям, как она тестирует обе складные модели.

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Во время презентации Samsung Galaxy Z Flip4 5G и Galaxy Z Fold4 5G, южнокорейская компания настаивала на том, чтобы складные устройства рассчитаны на 200 000 сгибаний и имеют рейтинг водонепроницаемости IPX8, как и предыдущие модели. Инженеры предусмотрели, чтобы телефоны были достаточно прочными, чтобы выдерживать ежедневное использование.

Многие пользователи задавались вопросом, как бренд вообще получил эти цифры и рейтинги. И вот Samsung загрузила короткое видео, чтобы показать пользователям, как она тестирует обе складные модели в своих лабораториях, прежде чем они попадут на полки магазинов.





В видеоролике демонстрируется стресс-тест на складывание, тест на водонепроницаемость и другие испытания на долговечность в районе отметки 1:20 с. В остальной части клипа также рассказывается о том, как тестируется производительность обработки изображений, чувствительность сенсорного экрана и физические кнопки.

В любом случае, этот тест выглядит чрезмерным — если только вы не из тех, кто принимает контрастный душ вместе со своим флагманским мобильным телефоном.

Если вам оказалось мало продемонстрированного стресс-теста от компании Samsung, то JerryRigEverything провел более жесткий тест на выживаемость складного смартфона. Ниже можете ознакомиться с тем, что может выдержать Samsung Z Fold 4.

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