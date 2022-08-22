Планшет оснащен 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей.

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Компания Jumper представила EZpad M10S, планшет на базе UNISOC Tiger T610 с 10,1-дюймовым дисплеем. Планшет, оснащенный операционной системой Android 11, также имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Общий вес планшета составляет 420 г и имеет габариты 238,5 x 157 x 7,5 мм.

Компания Jumper расширила свою линейку планшетов на базе Android еще одним бюджетным вариантом - EZpad M10S. Неудивительно, что в планшете используется более старый чипсет. В частности, Jumper оснастил EZpad M10S чипсетом UNISOC Tiger T618, который также размещен в более именитом планшете Samsung Galaxy Tab A8 2022. Для справки: UNISOC Tiger T618 представляет собой 12-нм чипсет с двумя процессорными ядрами ARM Cortex-A75 и шестью ядрами Cortex-A55, а также графическим процессором Mali-G52 MP2.

Кроме того, Jumper оснастил бюджетный планшет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти. Кроме того, планшет оснащен 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей и корпусом весом 420 г и размерами 238,5 x 157 x 7,5 мм. Отчасти EZpad M10S весит 420 грамм из-за аккумулятора емкостью 5000 мАч. Планшет поддерживает Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac и GPS. Как и ожидалось, EZpad M10S заряжается с помощью USB Type-C, а не через старый стандарт micro-USB и не имеет опцию беспроводной зарядки.

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Более того, компания Jumper предварительно установила Android 11 на EZpad M10S, а не более новые операционные системы Android 12 или Android 13. На данный момент не было сообщений, что Jumper когда-либо обновит планшет до более новой версии Android. EZpad M10S можно заказать на Banggood за 170 долларов в серебристом цвете.