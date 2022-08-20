Новое исследование предлагает лечение генетической слепоты стволовыми клетками.

Генетическая слепота может быть результатом множества проблем, в том числе проблем с тканью, которая расположена во внутренней части глазного яблока. Вот уже три десятилетия ученые пытаются лечить слепоту, имплантируя здоровые светочувствительные клетки в больные глаза. Однако эти методы лечения не всегда успешны, так как имплантированные клетки часто умирают или не могут прижиться.

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Однако в ближайшем будущем, новый метод терапии стволовыми клетками может в корне изменить эту ситуацию.

Новое исследование предлагает лечение генетической слепоты стволовыми клетками.





Ученые опубликовали свои выводы о новой терапии стволовыми клетками в журнале Stem Cell Reports в прошлом месяце. В научной статье специалисты предлагают первый шаг к использованию стволовых клеток для лечения генетической слепоты. Сообщается, что на данный момент имеются трудности в лечении, потому что гены, ответственные за слепоту, до сих пор неизвестны. Таким образом, трудно воздействовать на эти конкретные гены, чтобы восстановить или заменить их.

Поскольку гены неизвестны, многие формы генетической слепоты не имеют доступных вариантов лечения. Но если ученые смогут найти варианты регенеративной терапии, это может позволить им восстанавливать поврежденные клетки и восстанавливать зрение.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи взяли стволовые клетки человека и ввели в них химические вещества, которые заставили их образовывать предшественники фоторецепторных клеток. Затем ученые ввели клетки трем собакам с нормальным зрением и трем собакам с генетической слепотой, вызванной наследственной дегенерацией сетчатки.

Затем они отслеживали положение клеток с течением времени, используя флуоресцентные узоры, которые они модифицировали для генерации клеток. У собак с нормальным зрением клетки не могли проникнуть в сетчатку, потому что она была неповрежденной. Однако имплантированные клетки соединялись с нейронами в глазу у троих собак с дегенеративной сетчаткой.

Эта связь важна, потому что она доказывает, что такого рода генная терапия может помочь в лечении генетической слепоты. В будущем исследователи должны усовершенствовать способ преобразования клеток. Им также нужно будет проверить, действительно ли имплантированные клетки улучшают зрение.

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Но первый шаг сделан в этом важном направлении медицины и результаты уже многообещающие.