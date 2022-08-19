Новый ноутбук LG Ultra 14 будет доступен с процессорами AMD Ryzen 5 5625U или Ryzen 7 5825U на выбор.

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Новый LG Ultra PC 14 (14U70Q) представляет собой ноутбук весом 1,3 кг с 14-дюймовым дисплеем и максимальным разрешением 1920 x 1200 пикселей, аккумулятором на 72 Втч и поддержкой процессора AMD Ryzen 7 5825U. Что касается LG Ultra PC 14 (16U70Q ), то этот ноутбук весит 1,6 кг с аналогичными характеристиками, но с большим 16-дюймовым дисплеем.

Компания LG сообщает, что новые ноутбуки будут доступны в Европе в этом месяце по цене от 1199 и 1399 евро соответственно. 16-дюймовая модель уже доступна в США в розничных магазинах, включая Best Buy и B&H.

Новые ноутбуки очень похожи на серию ноутбуков LG Gram с диагональю 14 и 16 дюймов, выпущенные ранее в этом году. Но ноутбуки серии LG Gram оснащены чипами Intel Core P-серии 12-го поколения, а новые модели LG Ultra PC оснащены чипами AMD Ryzen серии 5000U с процессорными ядрами Zen 3 и графикой Radeon Vega.

Новый ноутбук LG Ultra 14 будет доступен с процессорами AMD Ryzen 5 5625U или Ryzen 7 5825U на выбор и поставляется в стандартной комплектации 16 ГБ памяти LPDDR4x-4266. Он также имеет слот M.2 2280 для твердотельного накопителя емкостью до 1 ТБ.

16-дюймовая модель имеет несколько других опций, включая конфигурации начального уровня с процессором Ryzen 3 5300U и 8 ГБ оперативной памяти.

Все модели имеют алюминиевые корпуса, HD веб-камеры, стереодинамики мощностью 1,5 Вт, сканеры отпечатков пальцев, поддержку WiFi 6 и Bluetooth 5.1.

Доступные порты ноутбука:

1 x HDMI

2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C

1 х 3,5 мм аудиовыход

1 x устройство для чтения карт памяти microSD

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