Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Компания LG выпустила 14 и 16-дюймовые ноутбуки LG Ultra с процессорами Ryzen 5000U
Новый ноутбук LG Ultra 14 будет доступен с процессорами AMD Ryzen 5 5625U или Ryzen 7 5825U на выбор.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

реклама

Новый LG Ultra PC 14 (14U70Q) представляет собой ноутбук весом 1,3 кг с 14-дюймовым дисплеем и максимальным разрешением 1920 x 1200 пикселей, аккумулятором на 72 Втч и поддержкой процессора AMD Ryzen 7 5825U. Что касается LG Ultra PC 14 (16U70Q ), то этот ноутбук весит 1,6 кг с аналогичными характеристиками, но с большим 16-дюймовым дисплеем.

Компания LG сообщает, что новые ноутбуки будут доступны в Европе в этом месяце по цене от 1199 и 1399 евро соответственно. 16-дюймовая модель уже доступна в США в розничных магазинах, включая Best Buy и B&H.

Новые ноутбуки очень похожи на серию ноутбуков LG Gram с диагональю 14 и 16 дюймов, выпущенные ранее в этом году. Но ноутбуки серии LG Gram оснащены чипами Intel Core P-серии 12-го поколения, а новые модели LG Ultra PC оснащены чипами AMD Ryzen серии 5000U с процессорными ядрами Zen 3 и графикой Radeon Vega.

Новый ноутбук LG Ultra 14 будет доступен с процессорами AMD Ryzen 5 5625U или Ryzen 7 5825U на выбор и поставляется в стандартной комплектации 16 ГБ памяти LPDDR4x-4266. Он также имеет слот M.2 2280 для твердотельного накопителя емкостью до 1 ТБ.

16-дюймовая модель имеет несколько других опций, включая конфигурации начального уровня с процессором Ryzen 3 5300U и 8 ГБ оперативной памяти.

Все модели имеют алюминиевые корпуса, HD веб-камеры, стереодинамики мощностью 1,5 Вт, сканеры отпечатков пальцев, поддержку WiFi 6 и Bluetooth 5.1.

Доступные порты ноутбука:

  • 1 x HDMI
  • 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • 1 х 3,5 мм аудиовыход
  • 1 x устройство для чтения карт памяти microSD

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #ryzen 5000u #lg gram #lg ultra
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ошибки AGESA являются причиной переноса выхода процессоров AMD Ryzen 7000
Ситилинк назвал самые популярные видеокарты первой половины 2022 г.
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
14
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
78
На рынке видеокарт без изменений: флагманские чипы дешевеют, а бюджетные дорожают
7
Ученые поделились предполагаемым "графиком" исчезновения жизни на Голубой планете
13
Врач из российской глубинки занимался незаконной добычей криптовалют на рабочем месте
9
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 игровых моделей на любой вкус и кошелёк
1
Эксперты советуют продавать Эфир – какая криптовалюта подходит для пенсионных накоплений
14
Биткоин и Эфир резко обвалились на фоне негативных прогнозов падения экономики США и политики ФРС
10
Обновление 9.2 для World of Tanks Blitz доступно к загрузке
2
В сеть попало изображение процессора Ryzen 7 7700X
24
Результаты тестирования системы с видеокартой Intel Arc A580 появились в базе данных бенчмарка AotS
2
Watch Dogs: Legion уже на торрентах – какую видеокарту купить для необычного шутера с открытым миром
10
Итальянский металлург пожаловался, что его счет за электроэнергию вырос за год на 520%
8
Можно ли играть в актуальные игры на видеокарте 12-летней давности – тестируем GeForce GTX 570
12
Роскомнадзор потратит 57,7 миллионов рублей на разработку системы «Окулус» для поиска запрещённой информации в рунете
9
Какой процессор купить, если Intel уже надоел, а денег мало – 6 игровых CPU AMD для любого кошелька
19
Отечественные хакеры выложили исходники тестовой «народной» версии Diablo III Reaper of Souls
5
«Мы за инклюзивность и разнообразие»: популярный мод-портал объяснил, почему забанил моддера, убравшего флаги ЛГБТ из Spider-Man Remastered
32
В конце августа каталог Game Pass потеряет десять проектов
1
Можно ли сэкономить на покупке видеокарты 25 000р – GeForce GTX 1080Ti с Авито легко тянет игры в 2К
9

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
23
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
272
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
16
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
41
Крошка Тина | История персонажа
5
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
15
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
4
Метеоритная теория образования земных континентов
6

Сейчас обсуждают

Yilec
18:18
Штош...
Конвертопланы США признаны опасными - проект закрыт
ахахах
18:15
а они тупорылые,эти финские учёные сами по себе просто
"Перегрев" Арктики усилился в четыре раза
felsherZzZz
18:15
Причем под землей.)
Кто останется "на карте" после ядерной войны" - высказались Британские ученые
Tant-Ogly
18:14
мне пофиг на эти пулы. я в соло майню
Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в магазинах РФ летом 2022г опустились ниже рекомендованных
felsherZzZz
18:14
Молодые должны вершины покорять, к звёздам летать, любить и быть любимыми. А Цой чурка тупая - необразованная. Не более. Мы старые, его в 80е не слушали и вам сейчас не советуем!))
Кто останется "на карте" после ядерной войны" - высказались Британские ученые
AKG
18:12
Совсем ебанулись))))))))))))))))))))))))))
Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
Keks789
18:12
Кстати, а сколько он жрёт энергии? Кто в курсе?
Чиллер позволил разогнать P-ядра Intel Core i9-13900KF до 6,18 ГГц
ахахах
18:11
я в такие неиграю,похеру на эту игру.Да и требования тут никакие
Системные требования новой Saints Row оказались довольно «кусачими»
Tant-Ogly
18:10
да пофиг. все равно все умрем. какая разница щя или через 50лет
Кто останется "на карте" после ядерной войны" - высказались Британские ученые
Талгат Шамсутдинов
18:09
Новая популярная монета.
Биткоин и Эфир резко обвалились на фоне негативных прогнозов падения экономики США и политики ФРС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем