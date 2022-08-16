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После нескольких месяцев разработки новой операционной системы под кодовым названием Tiramisu и бета-тестирования, Google представила Android 13. Google обновила код последней версии своей мобильной операционной системы Android с открытым исходным кодом и теперь свежее обновление Android 13 доступно для поддерживаемых телефонов Pixel. Также доступен образ операционной системы для разработчиков других смартфонов.
Последнее обновление Android содержит множество небольших настроек пользовательского интерфейса; дополнительные элементы управления, с помощью которых приложения могут отправлять уведомления; поддержку установки языков по умолчанию для каждого приложения возможность потоковой передачи приложений для обмена сообщениями на Chromebook.
В основном изменения предназначены для разработчиков, позволяя им создавать приложения, использующие преимущества новых функций. Мишаал Рахман рассказал о списке в котором 60 пользовательских функций, включенных в Android 13.
Вот несколько основных функций:
- Обновленный пользовательский интерфейс медиаплеера и элементов управления мультимедиа.
- Ярлык сканера QR-кода в быстрых настройках.
- Увеличенная панель навигации для жестов в нижней части экрана.
- Дополнительная поддержка тематических значков, которая расширяет динамический движок тем, используя цвета ваших обоев в значках приложений на рабочем столе.
- Копирование чего-либо в буфер обмена вызовет наложение в нижней части экрана, чтобы показать, что вы скопировали (вы также можете выбрать буфер для предварительного просмотра или редактирования). Android 13 также автоматически очистит содержимое из вашего буфера обмена через час.
- Поддержка Bluetooth LE audio
- Просмотр активности за последние 7 дней на панели мониторинга конфиденциальности по сравнению с 24 часами в Android 12.
- Яркость фонарика можно регулировать благодаря новому API, но реализовать его должны производители телефонов.
- Средство выбора фотографий, которое позволяет предоставить приложению временный доступ только для чтения к определенным изображениям на вашем устройстве.
- Улучшенная поддержка планшетов с помощью таких функций, как перетаскивание приложения в разделенный экран с помощью панели задач.
Вы можете найти более подробную информацию об Android 13 на странице android.com/android-13.