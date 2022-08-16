Android 13 доступен для поддерживаемых телефонов Pixel.

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После нескольких месяцев разработки новой операционной системы под кодовым названием Tiramisu и бета-тестирования, Google представила Android 13. Google обновила код последней версии своей мобильной операционной системы Android с открытым исходным кодом и теперь свежее обновление Android 13 доступно для поддерживаемых телефонов Pixel. Также доступен образ операционной системы для разработчиков других смартфонов.

Последнее обновление Android содержит множество небольших настроек пользовательского интерфейса; дополнительные элементы управления, с помощью которых приложения могут отправлять уведомления; поддержку установки языков по умолчанию для каждого приложения возможность потоковой передачи приложений для обмена сообщениями на Chromebook.

В основном изменения предназначены для разработчиков, позволяя им создавать приложения, использующие преимущества новых функций. Мишаал Рахман рассказал о списке в котором 60 пользовательских функций, включенных в Android 13.

Вот несколько основных функций:

Обновленный пользовательский интерфейс медиаплеера и элементов управления мультимедиа.

Ярлык сканера QR-кода в быстрых настройках.

Увеличенная панель навигации для жестов в нижней части экрана.

Дополнительная поддержка тематических значков, которая расширяет динамический движок тем, используя цвета ваших обоев в значках приложений на рабочем столе.

Копирование чего-либо в буфер обмена вызовет наложение в нижней части экрана, чтобы показать, что вы скопировали (вы также можете выбрать буфер для предварительного просмотра или редактирования). Android 13 также автоматически очистит содержимое из вашего буфера обмена через час.

Поддержка Bluetooth LE audio

Просмотр активности за последние 7 дней на панели мониторинга конфиденциальности по сравнению с 24 часами в Android 12.

Яркость фонарика можно регулировать благодаря новому API, но реализовать его должны производители телефонов.

Средство выбора фотографий, которое позволяет предоставить приложению временный доступ только для чтения к определенным изображениям на вашем устройстве.

Улучшенная поддержка планшетов с помощью таких функций, как перетаскивание приложения в разделенный экран с помощью панели задач.





Вы можете найти более подробную информацию об Android 13 на странице android.com/android-13.

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