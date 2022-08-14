Этот планшет является прямым конкурентом таких известных брендов как iPad Pro или Samsung Galaxy Tab S8.

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Новый Xiaomi Pad Pro — это планшет c операционной системой Android, который оснащен 12,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц с поддержкой дополнительных аксессуаров, включая съемную клавиатуру и цифровую ручку.

С процессором Qualcomm Snapdragon 870 и не менее 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ хранилища UFS 3.1 планшет представляет собой устройство верхнего среднего уровня. Этот планшет является прямым конкурентом таких известных брендов как iPad Pro или Samsung Galaxy Tab S8. Но с рекомендованной ценой в 3000 юаней (445 долларов), он намного доступнее, чем у именитых производителей электроники.





Клиенты в Китае также могут выбрать модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти за 3500 юаней (520 долларов) или модель с 12 ГБ/512 ГБ за 4200 юаней (625 долларов).

Обратите внимание, что эти цены не включают клавиатуру и цифровую ручку, которые продаются по цене 470 юаней (70 долларов) и 350 юаней (50 долларов) соответственно.

Цифровая ручка поддерживает 4096 уровней чувствительности к давлению и выборку касания с частотой 240 Гц, имеет встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 8 часов непрерывного использования и поддержку быстрой зарядки. После одной минуты зарядки цифровой ручки,можно работать 20 минут. Цифровая ручка также может "волшебным" образом прикрепляться к боковой стороне планшета, поэтому вы не потеряете её.

Планшет оснащен батареей с емкостью в 10 000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Ватт. Xiaomi Pad Pro снабжен 20-мегапиксельной фронтальной камерой и двумя задними камерами (50-мегапиксельная основная и дополнительная на 2 мегапикселя).

Другие функции включают порт USB 3.2 Gen 1 Type-C с поддержкой зарядки, передачи данных и вывода видео, беспроводную связь WiFi 6 и Bluetooth 5.2, звук Dolby Atmos и операционную систему Android 12 с пользовательским интерфейсом Xiaomi MIUI 13.

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Планшет имеет толщину 6,66 мм, не считая выступа камеры.