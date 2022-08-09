Электромотоциклы Pulse и Origin будут иметь свой собственный «оригинальный» дизайн и будут оснащены технологией Rotax E-POWER.

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В следующем году появятся две новые модели электрических мотоциклов: Can-Am Origin и Can-Am Pulse. Электромотоциклы были представлены компанией BRP, которая планирует выпустить целую линейку полностью электрических мотоциклов Can-Am. Нет никаких сомнений в том, что полностью электрические средства передвижения — это будущее нашего транспорта. И хотя сейчас электромобили привлекают наибольшее внимание, в последние годы на рынке появляется все больше электрических мотоциклов, не говоря уже обо всех электрических велосипедах и электросамокатах.

Одна из наиболее интересных особенностей электрических мотоциклов заключается в том, что производители проявляют особый творческий подход к их дизайну. Было представлено несколько полностью электрических мотоциклов с футуристическим стилем. Если присмотреться, то вы найдете несколько вариантов, сочетающих современные технологии с ретро-дизайном, что делает переход от мотоциклов с бензиновым двигателем к современному варианту еще более привлекательным.





Хотя технические характеристики мотоциклов будут представлены только в августе 2023 года, компания разместила изображения и видеоклип заинтересованным клиентам продукции Can-Am. BRP сообщила, что модель Origin удовлетворит потребности покупателей, которым нужен одноместный мотоцикл, способный ездить по городским дорогам в течение недели и передвигаться по бездорожью в выходные дни, но без типичной эстетики мотоциклов для бездорожья, характерной для многих моделей двойного назначения. Также специалисты компании заявляют, что модель Can-Am Pulse — это «сбалансированный и маневренный мотоцикл», предназначенный для ежедневных поездок на работу.

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Хотя мы еще не знаем спецификаций и наиболее важных подробностей об этих двух предстоящих электромотоциклах, BRP поделилась несколькими подробностями, которые должны заинтересовать энтузиастов, включая наличие светодиодной фары на обеих моделях, а также «почти бесшумную» работу мотоцикла. Обещают, что этот электрический мотоцикл подойдет как для опытных, так и для новых владельцев мотоциклов. Несмотря на схожий внешний вид на изображении, опубликованном BRP, компания заявляет, что Pulse и Origin будут иметь свой собственный «оригинальный» дизайн и кроме того, они оба оснащены технологией Rotax E-POWER. Мы еще не знаем их максимальную дистанцию поездки и максимальную скорость, хотя BRP упоминает в своем пресс-релизе, что они будут более чем способны справляться с поездками на скоростных шоссе.