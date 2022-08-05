В Китае выпущен новый электрический велосипед NIU SQi.

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NIU SQi — это новый электровелосипед, очень похожий по габаритам на мотоцикл. Но SQi юридически классифицируется в Китае как электровелосипед, который можно приводить в действие с помощью педалей и мотора. Доступны две версии велосипеда: SQi Urban Edition начального уровня и SQi Power Edition с аккумулятором большего размера для более длительной поездки.

Мотор, размещенный возле заднего колеса имеет мощность 400 Вт и обеспечивает скорость до 25 км/ч. Съемная литиевая батарея на 48 В доступна в вариантах 960 Вт/ч (20 Ah) и 1152 Вт/ч (24 Ah). Они обеспечивают запас хода 65 км и 75 км соответственно, а для полной зарядки требуется от пяти до шести часов. Общий вес велосипеда составляет около 50 кг. Встроенный дисплей показывает вашу скорость и уровень заряда батареи.

NIU SQi оснащен круглой светодиодной фарой в стиле ретро, которая автоматически настраивается в соответствии с обнаруженным уровнем освещенности. Вы можете подключить свой смартфон к велосипеду, что позволит вам управлять различными настройками через приложение, отслеживать его местоположение с помощью GPS и просматривать такую информацию, как уровень заряда аккумулятора. Вы также можете использовать голосовые команды Siri для управления велосипедом в паре с iPhone.

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У электрического велосипеда есть такие другие функции, такие как Bluetooth и NFC, сигнализация и USB-порт для зарядки. NIU SQi можно купить в Китае по цене 1334 доллара. В настоящее время неизвестно, появится ли электровелосипед на других рынках.