Инсайдер также сообщает, что Nvidia удалось решить проблемы с избыточным предложением серии GeForce RTX 30.

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Известный инсайдер Том, опубликовал новое видео на своём ютуб-канале Moore's Law is Dead, в котором раскрываются интересные подробности о новой линейке видеокарт Nvidia RTX 40. Информация, упомянутая в видео, совпадает с предыдущими слухами о том, что видеокарты Nvidia Lovelace будут продаваться этой осенью.

Согласно одному из источников Тома, «на этой неделе Nvidia начала рассылать своим партнерам подробную информацию об эмбарго, в которой указывается план выпуска новой линейки видеокарт в октябре, но окончательные даты еще не определены». Другой источник упомянул, что «очень скоро появится подробная информация об эмбарго». Тот же источник также сообщил, что RTX 4090 может быть не единственной видеокартой серии Nvidia GeForce RTX 40, которая появится в этом году, что противоречит информации от Greymon55, согласно которому RTX 4090 будет единственной видеокартой, выпущенной в 2022 году.

Кроме того, инсайдер также упоминает некоторые подробности, касающиеся предполагаемого переизбытка видеокарт RTX 30 и как эта ситуация будет влиять на выпуск карт следующего поколения. По его словам, Nvidia провернула несколько «удачных сделок», чтобы решить проблемы с избытком "старых" графических процессоров и теперь ритейлеры будут охотнее скупать видеокарты 4000 серии. Том также сообщил, что AMD и Nvidia давят на производителей видеокарт, чтобы они заранее закупали графические процессоры RDNA 3 и Lovelace.

Стали известны некоторые оценки производительности графических процессоров Lovelace. Nvidia подготовила графические процессоры AD102 для RTX 4090, AD103 (RTX 4080) и AD104 (RTX 4070). Том также сообщил, что Nvidia разогнала графический процессор RTX 4090 до предела и она будет быстрее RTX 3090 в 2 раза, а RTX 4080 — на 20-40%. RTX 4070 по производительности будет соответствовать RTX 3090 Ti.

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