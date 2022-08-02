Умные очки очень сильно напоминают Google Glass.

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Китайская компания Xiaomi представила новые смарт-очки под названием Mijia. Умные очки очень сильно напоминают Google Glass и Xiaomi не постеснялась разместить большую камеру на видном месте оправы очков. Хоть умные очки и не являются новой технологией, а Google Glass был представлен несколько лет назад, умные очки по-прежнему не очень распространены в мире. Сейчас ситуация постепенно меняется благодаря множеству инноваций и общему росту рынка AR/VR.

Ожидается, что Apple представит по крайней мере одно устройство смешанной реальности в относительно ближайшем будущем, хотя еще неизвестно, будет ли продукт больше похож на умные очки или на гарнитуру AR/VR. Такой выбор дизайна может спровоцировать новые дискуссии о том, является ли установка камеры на очках, хорошей идеей с точки зрения конфиденциальности.

Xiaomi считает Mijia переносной мини камерой.

Xiaomi Mijia напоминает обычные очки, но очки снабжены экраном micro OLED, на котором отображается информация. Также на умных очках установлена основная камера на 50 МП и перископическая камера на 8 МП с более низким разрешением. Согласно размещенным данным о продукте, устройство оснащено аккумулятором емкостью 1020 мАч, чего должно хватить на полтора часа видеозаписи с помощью основной камеры.

Про конфиденциальность в кампании явно не думали во время разработки устройства, потому что камера перископа обеспечивает 5-кратный оптический зум, а также 15-кратный цифровой зум, Новые умные часы Mijia обеспечивают оптическую стабилизацию изображения, которая помогает уменьшить размытость и движения, которые несомненно будут большой проблемой для камер, которые носят на голове. Промо-изображение, которым поделилась Xiaomi, содержит упоминание о "камере с искусственным интеллектом" и компания утверждает, что наполнила систему интеллектуальными функциями, включая возможность переводить с aнглийcкoгo языка на китайский и наоборот.

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Устройство будет поддерживать Bluetooth 5.0, быструю зарядку, магнитное зарядное устройство, Wi-FI и различные неуказанные функции дополненной реальности. Китайская компания назвала умные очки - Mijia Glasses Camera и планирует продавать их примерно за 370 долларов.